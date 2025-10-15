El INiBICA participa en un foro sobre la trasformación de la salud a través de la Inteligencia Artificial

El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) ha participado en las recientes jornadas Innova Cádiz, promovidas por la Fundación Cádiz CF en la mesa redonda ‘Del algoritmo a la acción: innovación que mejora vidas’. Este foro reunió a investigadores del INiBICA que aplican la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos al diagnóstico, tratamiento y gestión sanitaria.

El Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz acogió una mesa, moderada por el responsable de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud y Consumo, Miguel Ángel Armengol de la Hoz. Contó con la participación de Ana Niño López, investigadora predoctoral del grupo CO29 Mathematical Medicine del INiBICA; Daniel Sánchez Morillo, investigador responsable del grupo CO7 de Ingeniería Biomédica y Telemedicina; y Alberto Romero Palacios, jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Puerto Real e investigador responsable del grupo EM24 para la Investigación de la Patología Infecciosa de la provincia de Cádiz.

Junto a ellos intervino Itziar Peñafiel Andrés, coordinadora de programas de REGIC, la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica de España, en la que Julio Ríos de la Rosa, director gerente de INiBICA, forma parte de la junta directiva. A través de esta representación, el instituto contribuye a alinear la visión andaluza de gestión de I+D+i y de compromiso social con la del conjunto de institutos de investigación sanitaria, fundaciones de gestión de investigación biomédica y entidades afines, reforzando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la gestión de la investigación en salud.

Durante la jornada, los ponentes compartieron experiencias sobre cómo la IA permite predecir recaídas en leucemia infantil, desarrollar sistemas de soporte a la decisión clínica y mejorar el control de infecciones hospitalarias, destacando que la transformación digital de la salud exige, no sólo innovación tecnológica, sino también una gestión responsable y coordinada.

Los ponentes coincidieron en subrayar que la inteligencia artificial transforma datos en conocimiento, pero para que ese conocimiento se traduzca en vidas mejoradas, debe ser una inteligencia organizativa y capacidad de gestión. Por eso, las entidades gestoras de investigación biomédica mantienen un compromiso firme con la calidad, la ética y la colaboración interinstitucional.

El evento, organizado por Cádiz CF Innove, con la colaboración del INiBICA y la Universidad de Cádiz (UCA), puso en valor la conexión entre deporte, innovación y bienestar social. El público asistente, compuesto por profesionales, estudiantes y público en general, pudo conocer de primera mano proyectos de investigación que demuestran cómo la IA puede mejorar diagnósticos, personalizar tratamientos y hacer más eficiente la atención sanitaria.