Ingresa en prisión tras el apuñalamiento de un hombre en el barrio de La Viña de Cádiz

Un hombre de unos 40 años ha ingresado en prisión como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa después de ser detenido por agentes de la Policía Nacional tras el apuñalamiento de otro varón de unos 50 años en el barrio de La Viña, según confirmaron a este periódico fuentes policiales.

La víctima de la agresión con arma blanca tuvo que ser trasladada hasta el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta del Mar en una UVI móvil activada por el 112 minutos antes de la medianoche del pasado jueves 23 de octubre. Fue a raíz de una llamada que alertaba de que un hombre había sido agredido en el transcurso de una pelea que se produjo en la calle de La Palma, a la altura del supermercado y muy cerca del cuadro conmemorativo del maremoto de 1755.

Hasta el momento se desconoce el estado de la persona agredida pero el hecho de que su presunto agresor haya ingresado en prisión por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa evidencia la gravedad de la lesión o lesiones sufridas.

Este no es el único caso en los últimos meses de agresión grave con resultado de lesiones y con ingreso en prisión de sus supuestos autores. El pasado jueves 21 de agosto el juez decretaba prisión provisional para los dos jóvenes detenidos la madrugada del día anterior en la Plaza de Candelaria después de una pelea en la que resultó herida una tercera persona.

El ministerio público les pide cinco y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, para ambos por supuestos delitos de lesiones con la agravante de alevosía. "En ambos casos la pena deberá ser sustituida por expulsión del territorio español", concluyó el Ministerio Fiscal, en tanto que son extranjeros sin domicilio ni arraigo en España, concretamente de nacionalidad marroquí.