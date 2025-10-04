Infografía: Las claves de la salida en la Sail GP

En esta información explicamos las claves de uno de los momentos esenciales de las carreras de SailGP. La salida contiene diferentes variantes y estrategias que suelen marcar el devenir del resto de la carrera. Una buena salida elimina rivales y permite tener ventaja en el resto de la regata.

A continuación, se presentan los tres momentos clave de la salida.

Estrategia de salida en SailGP Fuente: Elaboración propia · Gráfico: M. Guillén. 1 Inicio de la presalida: Cada barco entra con su estrategia y elige el momento de entrar en la caja de presalida. Se analiza si la flota va muy pronto (probable congestión arriba) o muy tarde (probable congestión abajo). Línea de salida Caja de presalida 03:00

