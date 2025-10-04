Infografía: Las claves de la salida en la Sail GP

Salida Sail GP
Salida Sail GP / D.C.

04 de octubre 2025 - 06:01

En esta información explicamos las claves de uno de los momentos esenciales de las carreras de SailGP. La salida contiene diferentes variantes y estrategias que suelen marcar el devenir del resto de la carrera. Una buena salida elimina rivales y permite tener ventaja en el resto de la regata.

A continuación, se presentan los tres momentos clave de la salida.

Estrategia de salida en SailGP

Fuente: Elaboración propia · Gráfico: M. Guillén.

1
Inicio de la presalida: Cada barco entra con su estrategia y elige el momento de entrar en la caja de presalida. Se analiza si la flota va muy pronto (probable congestión arriba) o muy tarde (probable congestión abajo).
Línea de salida Caja de presalida
03:00

