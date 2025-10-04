Infografía: Las claves de la salida en la Sail GP
En esta información explicamos las claves de uno de los momentos esenciales de las carreras de SailGP. La salida contiene diferentes variantes y estrategias que suelen marcar el devenir del resto de la carrera. Una buena salida elimina rivales y permite tener ventaja en el resto de la regata.
A continuación, se presentan los tres momentos clave de la salida.
La programación de actividades paralelas a la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz se va a prolongar a lo largo del fin de semana.
