Los "incumplimientos" de Bruno García con el nuevo servicio de autobús de Cádiz

Cádiz/Aunque hace unos días desde el Ayuntamiento de Cádiz se asegurara que "ya está terminado el pliego técnico que regirá el nuevo contrato de autobuses" de la ciudad, el portavoz del PSOE en el Consistorio gaditano, Óscar Torres, advierte que todavía queda muy lejana la puesta en marcha de este servicio ateniéndose no sólo a los anuncios fallidos que el alcalde de Cádiz ha realizado sobre este asunto a lo largo del año, sino a la "maraña administrativa" en la que, a su juicio, se encuentra el documento que regirá esta importante pata de la movilidad gaditana.

"La única realidad que puede ofrecer Bruno García sobre el nuevo pliego de transporte son incumplimientos", ha afeado el socialista que ha enumerado las "seis ocasiones" en las que a lo largo de este año, que está a pocos días de terminar, el primer edil ha puesto fecha a la licitación del documento. "En febrero habló de que estaría listo en el primer semestre del año y en meses sucesivos, incluido el pasado 6 de septiembre, dijo que a final de año sería una realidad", ha recordado dando por sentado que el equipo de Gobierno "no sólo no va a sacar el pliego de transporte urbano en 2024, siendo uno de sus principales compromisos en este año y medio que lleva como alcalde, sino que además una buena parte del pliego está en una maraña administrativa que ahora mismo no tiene fecha de resolverse"

Y es que Torres ha aseverado que "existe una discrepancia sobre si la estructura de costes en la que se debe sustentar el nuevo pliego de transporte urbano es válida o no". Por ello, aunque un pilar fundamental de la futura contratación como es el pliego de prescripción técnica esté elaborado, "habría que volver a la casilla de salida si la estructura de costes no les vale, porque los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas se basan en una estructura de costes, y si no es sólida, todo lo que se haya hecho es secundario", ha argumentado.

De hecho, el portavoz de los socialistas tampoco entiende los cambios de parecer del alcalde con respecto a esta base económica a la que se oponía "de manera rotunda y taxativa" estando en la oposición, para, ya en San Juan de Dios, "decir que la iba a respetar, luego que si iba a sufrir algunas modificaciones, hasta llegar a ahora mismo cuando no sabemos cuál es el posicionamiento del alcalde con respecto a este tema, por lo que hemos perdido año y medio en resolver el proceso de este pliego", ha lamentado.

"Como digo, estamos ante un nuevo incumplimiento y unas fechas complicadas. Todavía buena parte del pliego, como es el documento administrativo, no está realizado; tenemos las dudas sobre si la estructura de costes va a llegar a buen puerto, porque hay diferencia de criterios; y, una vez que se apruebe la licitación, tendrá una tramitación administrativa bastante lenta, porque es un pliego muy importante. Ante esto, tenemos serias dudas de que en este mandato el nuevo pliego de transporte esté en marcha", ha decidido sumando a los meses de trámite "la presentación de oferta y deseando que no surja ninguna de las incidencias que un pliego de esta envergadura suelen tener".

Ante esta previsión, el PSOE de Cádiz exige a Bruno García, "primero, que dé cumplimiento a uno de sus compromisos con la ciudadanía" y, "en segundo lugar, que se deje de hacer permanentemente hacer anuncios de aspectos que no está en disposición de cumplir en ese momento", ha criticado, además de pedirle que "tome decisiones ya" sobre la estrucutra de costes del pliego. "Si le vale, pues que agilice el proceso y si no le vale, que la modifique, pero ya, porque estaríamos hablando de volver a la casila de salida"