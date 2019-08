En todos los sucesos suele haber víctimas, villanos y héroes, estos últimos unas veces anónimos y otras no. En el incendio de la casa ocupa de la Plaza de Viudas afortunadamente no hubo víctimas, pero pudo haber al menos una si Javier Bemúdez, un joven bombero retirado por estar en situación de incapacidad laboral, no hubiese actuado como actuó.

Javier es vecino de la Plaza de Viudas, concretamente de una de las fincas que está en la acera de enfrente a la calcinada por las llamas. Nada más oler a humo se asomó a la plaza y vio cómo ardía el número 17, en la esquina con Benjumeda. Después de la correspondiente llamada al Parque de Bomberos se acercó al inmueble ardiendo y comprobó que dentro había una mujer.

La única ocupante de la casa en ese momento no había podido desalojar el edificio porque el hueco de la escalera estaba en llamas y el humo estaba penetrando ya en la vivienda. Javier no se lo pensó dos veces. A falta de una escalera cogió una valla de obra, se encaramó hasta el filo del balcón y entró en la vivienda en busca de la mujer.

Ella estaba buscando a su vez a su gato, al que había perdido de vista nada más comenzar el incendio. La agarró de un brazo y hábilmente la descolgó hasta la calle, donde ya la esperaban los vecinos que habían estado sujetando la valla que hizo de escalera y dos agentes.

"Para mi esto no tiene nada de especial, es mi profesión y ha sido mi vida", comenta Javier a Diario de Cádiz, entre detalles de su todavía difícil situación, concedida la incapacidad pero con algunos asuntos todavía en litigio. La mujer no precisó de traslado hospitalario ni de la atención de los servicios sanitarios que se personaron en el lugar del siniestro. "Al gato dicen que lo han visto por las azoteas", bromea Javier con naturalidad.