Las imágenes más impactantes que deja el temporal marítimo asociado al ex-huracán Erin en las costas de Cádiz

El ex-huracán Erin, un ciclón postropical que ha afectado a Norteamérica y ha removido el Atlántico en general, está provocando desde este martes un episodio de mar de fondo en el litoral gaditano. El servicio meteorológico privado CadizMet ha emitido un aviso especial por fuertes olas de hasta 3,5 metros en las playas de la Costa de la Luz. En este sentido, en muchos arenales de la provincia se ha izado la bandera roja para prohibir el baño.

Este episodio de mar combinada de fondo dejado asimismo imágenes impactantes en todo el litoral de Cádiz. Solo en la capital, los servicios de rescate intervinieron en al menos 15 rescates de bañistas durante la jornada del martes, en zonas como los Delfines, Santa María del Mar, el Chato o la Playa de la Victoria.

Rescate en la playa de La Victoria de Cádiz

El intenso oleaje ha provocado asimismo el desprendimiento de la pasarela de un un chiringuito en la playa de Los Caños de Meca, en el municipio de Barbate, tal y como muestran estas imágenes compartidas en redes sociales.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía indicó que que alrededor de las 18:30 recibieron varias llamadas alertando de que “la marea estaba rompiendo un chiringuito”, tras lo cual se notificó a la Policía Local para que tomara medidas. Este suceso no ha dejado heridos, ya que en ese momento el local se encontraba vacío. Finalmente, el oleaje ha dejado destrozos en las escaleras del chiringuito y en su fosa séptica, mientras la playa de Los Caños de Meca completamente inundada por las olas.

El fuerte oleaje arrasa en la playa de Los Caños de Meca en Cádiz

Algunos bañistas desafían la bandera roja, pese a un oleaje "como nunca"

Las imágenes anteriores contrastan con la aparente calma de los bañistas en la playa de El Palmar de Vejer, pese al "oleaje como nunca vi", reporta una usuaria a través de X. En el vídeo se puede ver cómo pese al fuerte oleaje y al izado de la bandera roja, algunos surfistas continuaban en el agua e incluso algunas personas desafiando la prohición junto a la orilla.

Una estampa similar ha sido compartida por la cuenta de Instagram @lacostadecadiz, en la que varios bañistas se bañaban en la playa este martes a pesar de la mar de fondo.

Otros usuarios han puesto en cuestionamiento la prohibición del baño y el izado de la bandera roja en algunas playas de Cádiz. De acuerdo con el aviso de CadizMet, "en el Golfo de Cádiz las ondas en alta mar llegan con altura de 0,6 a 1,5 metros, pero en las costas las ondas largas suben a 2,2 metros y en playas abiertas a 3 en incluso 3,5 metros con fuerte rompiente y una energía entre los 500 a 1400 kilojulios, de norte a sur del litoral gaditano respectivamente".

La mar de fondo se mantendrá hasta el jueves 28

El aviso por oleaje se prolongará al menos hasta este jueves 28 de agosto, cuando se espera mar combinada con viento, según CadizMet. Por su parte, Andalmet ha difundido unos mapas en los que se observa el impacto directo del mar de fondo en la costa gaditana. "El resto del Océano Atlántico está dominado por olas de hasta 5 metros en Portugal y Galicia y algo más en las Islas Británicas", añaden.

Las fuertes olas y las corrientes se mantendrán durante este miércoles y la mañana del jueves en el litoral central y sur de la provincia de Cádiz. A partir del jueves por la tarde, la situación tenderá a la normalidad y al levantamiento progresivo de la prohibición del baño, indica el servicio de meteorología.