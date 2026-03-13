Las imágenes de «El sueño de un niño», la exposición del imaginero Luis González Rey en Cádiz
El artista gaditano muestra parte de su obra en el edificio municipal de la calle Ancha

El edificio municipal de la calle Ancha en Cádiz acoge durante toda esta Cuaresma una exposición sobre el imaginero Luis González Rey, autor de un buen número de tallas que procesionan en Semana Santa y de un sinfín de encargos para hermandades, iglesias o particulares que ha realizado desde que comenzó su carrera profesional a finales de los años 80 del siglo pasado. Un recorrido vital y profesional cuyo resultado muestran estas fotografías.

1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12

