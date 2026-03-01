La imagen sorprendente de Cádiz hace 80 años

Un avión de las fuerzas armadas de los Estados Unidos sobrevoló España entre 1945 y 1946 captando miles de fotografías de todo el territorio nacional. En junio de 1946, hace casi ochenta años, le tocó el turno a Cádiz.

Gracias a esas imágenes podemos hacernos a la idea visual de cómo se ha transformado de forma tan radical la trama urbana en estas décadas.

En 1946 aún estábamos en los inicios de la expansión de la ciudad a extramuros, aprovando el derribo parcial del frente de la Puerta de Tierra y el desmantelamiento de los glacis. Un tiempo en el que estaban naciendo las zonas residenciales de Santa María del Mar y Bahía Blanca, y nadie suponía que se iba a crear un inmenso barrio, La Paz, mediante un relleno tras la Segunda Aguada.

O una playa sin paseo marítimo, sin ruptura con la trama urbana.

Los chalés llenaban Puerta de Tierra, tanto en su avenida como en La Laguna y las primeras construcciones en Bahía Blanca, la mayoría destruidas poco más de un año más tarde con la explosicón de la Base de Defensas Submarinas en agosto de 1947.

Vemos el antiguo astillero de Echevarrieta; y la terminal ferroviaria de 1905 en funcionamiento. Y los jardines hoy ocupados por la Aduana.

Cádiz en 1946 Gráfico: Miguel Guillén Textos: José Antonio HidalgoFuente: INC y elaboración propia + − RESET Desliza la barra central en cada imagen para comparar la vista de 1946 (izquierda) con la actualidad (derecha). 1. Zona Portuaria En la imagen aún no se ha realizado el relleno que amplió el Muelle Ciudad, y mucho menos toda la expansión por la Punta de San Felipe. Aún no se han construido los edificios administrativos que completan la plaza de España, y detrás de ella el barrio del Nuevo Mundo. ↔ 2. Estación tren / Astilleros Aún funciona la estación ferroviaria de 1905. No está construida aún la Aduana, por lo que se puede ver el jardín frente a la terminal ferroviaria, y la zona verde entre esta y la muralla de la Cuesta de las Calesas. El astilleros, entonces aún en manos de Horacio Echevarrieta, se complementa con un relleno aún no concluido. Se pueden ver las instalaciones de la Base de Defensas Submarinas. ↔ 3. Frente de Puerta Tierra / Glacis Fijándonos bien se ve el Torreón de la Puerta de Tierra exento. Ya se habían derribado los laterales y aún faltarán unos años para que le construyan los arcos que volvieron a dar continuidad a la muralla. Tampoco se han derribado aún los cuarteles de Santa Elena y San Roque. Se ven los primeros trabajos de urbanización de Santa María del Mar y Bahía Blanca. ↔ 4. Avenida, Cuarteles, Plaza de Toros Los chalés y pequeñas villas aún llevan la Avenida, donde se mantiene el Cuartel de Infantería, construido hacía apenas una década, y en uso la plaza de toros. ↔ 5. Avenida, La Laguna No se han levantado aún ni la Residencia Sanitaria ni el estadio Ramón de Carranza. La Laguna es una gran extensión con chalés y amplias zonas arboladas. En el litoral, se vislumbra el antiguo Hotel Playa mientras que todavía no se había urbanizado el paseo marítimo. ↔ 6. La Paz, Zona Franca Todavía se ve el espacio vacío de lo que veinte años más tarde fue la barriada de La Paz, con las naves y talleres de la Segunda Aguada en funcionamiento. La Zona Franca avanzaba entonces en su relleno. ↔

En esta informació e infografía se aprecia cual fuel el desarrollo urbanistico de la ciudad y la gran expansión de los terrenos ganados al mar.