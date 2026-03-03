La ilustradora Ilu Ros protagoniza la próxima cita del ciclo Campus Viñetas de la Universidad de Cádiz

El ciclo Campus Viñetas, impulsado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, celebra una nueva sesión dedicada al cómic y la ilustración contemporánea con la participación de la ilustradora y dibujante Ilu Ros. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo, a las 19.00 horas, en el Edificio Constitución 1812, en el Campus de Cádiz.

La actividad se articula en torno a una entrevista pública que será conducida por José Luis Vidal, guionista y coordinador del programa, y permitirá al público asistente conocer de primera mano la trayectoria, los procesos creativos y las principales líneas temáticas de la obra de la autora. La entrada será libre hasta completar aforo. Esta cita cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración de la La Ratonera, en el marco del compromiso compartido con la promoción de la cultura gráfica y la creación contemporánea.

Licenciada en Bellas Artes y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, Ilu Ros ha desarrollado una sólida trayectoria como ilustradora, con obra expuesta en distintas galerías y una proyección creciente desde 2018, especialmente a través de sus trabajos ilustrados de no ficción. Entre 2011 y 2020 residió en Londres, etapa en la que creó y publicó sus primeras obras y consolidó un lenguaje propio que ha despertado el interés tanto del ámbito editorial como de instituciones culturales, clubes de lectura y diversas iniciativas vinculadas a la mediación cultural.

Su estilo se caracteriza por el uso de acuarela, lápices, tinta y rotuladores, materiales que le permiten trabajar con rapidez y captar la espontaneidad del dibujo. Sus retratos presentan una marcada tendencia al feísmo, con una estética dominada por la acuarela y un trazo expresivo que combina lo íntimo y lo evocador. La temática de su obra incorpora un claro componente feminista y de memoria histórica, abordado desde una mirada contemporánea que apela a la emoción y a la reflexión crítica.

En 2018 publicó Hey Sky, I’m on My Way: A Book about Influential Women, una obra en inglés dedicada a perfilar figuras femeninas relevantes de distintos ámbitos, como el activismo, las artes o el deporte. Dos años después vio la luz Cosas nuestras (2020), un proyecto que, a partir de la vida de su abuela, rinde homenaje a las abuelas de España y fue seleccionado para representar a la sección española en la Bienal de Ilustración de Bratislava 2021. Este trabajo le valió, además, el reconocimiento como Murciana del Año por el diario La Verdad.

Posteriormente, Ros publicó Federico (2021), una biografía ilustrada de Federico García Lorca, y en 2022 realizó una adaptación ilustrada de Una trilogía rural, basada en los dramas teatrales del autor granadino. Más recientemente, en 2025, presentó Una casa en la ciudad, centrada en sus vivencias durante su etapa en Londres.