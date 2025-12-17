La ilusión de la Navidad abraza a casi 700 niños y niñas de Cádiz

Casi 700 niños y niñas de Cádiz de todos los colegios de la ciudad, con sus 5 años benditos, han sentido ya este miércoles en el Palacio de Congresos ese nerviosismo en las tripas, ese hormigueo que anuncia que pronto llegarán esos mágicos momentos de la Navidad a sus hogares, a sus familias. Para eso es la Gala de la Ilusión que creara hace más de 20 años la Asociación de Reyes Magos de Cádiz y que sigue ilusionando no solo a quienes la disfrutan, sino a quienes la organizan y se implican para que todo salga perfecto.

Pequeños y pequeñas disfrutaron, en dos turnos, de un desayuno en el que han colaborado Makro, el grupo Arsenio, Golosinas Alba, Grupo Heredia, Frida, Industrias Lacse y Joaquín López Aragón.

Luego desfilaron por un camino decorado por Juan Romero el Mago, con la ayuda de los voluntarios de la Asociación, antes de ser partícipes de un espectáculo en el auditorio del Palacio a cargo de Valle de Cuentos, en el que la música se hizo presente antes de que irrumpiera la Estrella de Oriente con su séquito sonando 'Aquella estrella de allá', clásico de Disney. "Tenéis que portarse bien, que tengo enchufe con los Reyes. Y tenéis que dar muchos besitos a los abuelos y cuidar a vuestros hermanitos", dijo al público infantil.

Juan el Mago encandiló al auditorio con un juego de magia con globos ayudado por seis voluntarios de cinco años, para dar paso a la entrada del Cartero Real, mientras sonaba 'God save te Queen'. "Queda mucho trabajo todavía", tranquilizó a niños y niñas en referencia a su labor como recolector de sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar. El Cartero habló de la bondad y de aplicarla no solo en Navidad sino en el resto del año.

La irrupción del Grinch amenazó con arruinar la velada, pero pronto apareció el antídoto contra el derrotismo de este duende verde que odia la Navidad: los voluntarios de la Asociación de Reyes Magos bailando al son de un villancico inédito creado para la ocasión: '¿Estás listo para la Navidad?'.

Así acababa la Gala de la Ilusión, dejando a niños y niñas más inquietos todavía de cara a los intensos y mágicos días que les quedan por delante.