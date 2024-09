Iker Jiménez busca fantasmas en el Ayuntamiento de Cádiz

El popular presentador del programa de misterios Iker Jiménez se ha fijado en el Ayuntamiento de Cádiz. Un equipo de su programa, Cuarto Milenio, anda esta semana grabando y realizando investigaciones en el edificio consistorial de la plaza de San Juan de Dios en busca de fantasmas, apariciones y otros posibles fenómenos paranormales que desde hace años vienen siendo leyenda en la ciudad y entre los propios trabajadores y políticos.

La visita de los profesionales de Cuarto Milenio ha provocado cierto revuelo en los pasillos y estancias municipales. Y es que el objetivo de localizar fantasmas en San Juan de Dios ha hecho recordar a algunos a aquel funcionario que cobraba la nómina de Aguas de Cádiz, donde de hecho tenía un despacho que no pisaba; y otros han podido pensar que al fin se iba a dilucidar qué pasó con ese supuesto asesor que trajo Kichi de Madrid y que daba órdenes a concejales y altos funcionarios sin estar en nómina del Ayuntamiento ni ocupar cargo formal alguno.

Pero no, los fantasmas que busca el Ayuntamiento no son esos de carne y hueso que han protagonizado alguna que otra excentricidad en los últimos años de vida municipal; ni tampoco esos con carné político que se atreven, por ejemplo, a enjuiciar un evento cuyo desarrollo no han conocido porque esos días estaban a varios cientos de kilómetros; o que estando en el equipo de gobiero hacía el trabajo sucio de un partido de la oposición.

De igual modo, tampoco busca Iker Jiménez fantasmas disfrazados de proyectos de los que nunca se sabe nada, porque si así fuera tendría para varias temporadas hablando de Cádiz en el canal Cuatro. Valcárcel que ya no será lo que iba a ser, el IES Rosario que ya empieza a sembrar dudas respecto a la última ocurrencia de Escuela de Hostelería, San Sebastián que no termina de saberse de quién es, quién se lo va a quedar y para qué; el Campo de las Balas, que iba a ser Parador nacional, luego instalaciones deportivas de la UCA y ahora hotel y plaza pública; acuario del que nunca más se supo, museo del Carnaval que no expone prácticamente nada, el hospital que se iba a construir y que ahora no tiene ni suelo, y un largo etcétera que prácticamente no tiene final.

Leyendas de todo tipo desde hace años

Nada de esto es lo que ha movilizado al equipo de Cuarto Milenio. La visita de 'la nave del misterio' al Ayuntamiento responde a las numerosas leyendas que existen en torno a posibles ruidos, olores y otros fenómenos que hasta ahora no han encontrado explicación y que han experimentado trabajadores municipales en alguna ocasión.

Así, desde hace años se vienen narrando episodios relacionados con ruidos que llevaron a un vigilante de seguridad a llamar a la Policía a altas horas de la madrugada, a otra trabajadora a solicitar traslado a otro edificio por haber recibido un golpe por alguna posible fuerza extraña, o a una tercera a ver una sombra que se alejaba por un pasillo; por citar tres ejemplos.

Tanto es así, que antes de Cuarto Milenio ya han escrito respecto a esta peculariedad del Ayuntamiento otros autores, como José Manuel Serrano Cueto, que ha trabajado al respecto con publicaciones en revistas especializadas o en este mismo periódico.

El resultado de las grabaciones que ha realizado el equipo de Iker Jiménez desvelarán si el caso del Ayuntamiento de Cádiz es bienvenido a la Nave del Misterio.