Las III Jornadas de Salud Mental de Cádiz, dos días para formarse y debatir

Se celebrarán los días 18 y 19 de noviembre en el Centro de Participación Activa Vistahermosa

Imagen de archivo de la celebración de un Día Mundial de la Salud Mental en Cádiz. / Germán Mesa

Las III Jornadas de Salud Mental arrancan mañana, martes 18 de noviembre, a las 17:00 horas en el Centro de Participación Activa Vistahermosa de Cádiz, una iniciativa que se enmarca en el Plan de Acción Local en Salud del Ayuntamiento de Cádiz y tiene como objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del bienestar emocional y la salud mental.

Las jornadas se desarrollarán durante las tardes de este martes 18 y miércoles 19 de noviembre, entre las 17.00 y 20.00 horas, y contarán con mesas de debate, charlas y talleres prácticos.

Mañana se tratarán temas como la soledad no deseada, las personas mayores, las pautas para una vida saludable y se ofrecerá un taller para una memoria duradera. Y el miércoles, el programa incluirá ponencias sobre medicalización, cuidado emocional en Atención Primaria, ansiedad y un taller sobre salud y bienestar.

Ambas jornadas contarán también con un foro participativo, un espacio de encuentro entre ciudadanía, profesionales y entidades, que permitirá compartir experiencias y propuestas para mejorar la atención y la percepción social de la salud mental en Cádiz.

Además, todas las personas que participen en las actividades recibirán un diploma acreditativo, como reconocimiento a su implicación y compromiso con la promoción de la salud mental. Las inscripciones para participar en las III Jornadas de Salud Mental se pueden hacer de forma online a través de un formulario.

