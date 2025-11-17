Las III Jornadas de Salud Mental de Cádiz, dos días para formarse y debatir
Se celebrarán los días 18 y 19 de noviembre en el Centro de Participación Activa Vistahermosa
Las III Jornadas de Salud Mental se centrarán en los mayores
Las III Jornadas de Salud Mental arrancan mañana, martes 18 de noviembre, a las 17:00 horas en el Centro de Participación Activa Vistahermosa de Cádiz, una iniciativa que se enmarca en el Plan de Acción Local en Salud del Ayuntamiento de Cádiz y tiene como objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del bienestar emocional y la salud mental.
Las jornadas se desarrollarán durante las tardes de este martes 18 y miércoles 19 de noviembre, entre las 17.00 y 20.00 horas, y contarán con mesas de debate, charlas y talleres prácticos.
Mañana se tratarán temas como la soledad no deseada, las personas mayores, las pautas para una vida saludable y se ofrecerá un taller para una memoria duradera. Y el miércoles, el programa incluirá ponencias sobre medicalización, cuidado emocional en Atención Primaria, ansiedad y un taller sobre salud y bienestar.
Ambas jornadas contarán también con un foro participativo, un espacio de encuentro entre ciudadanía, profesionales y entidades, que permitirá compartir experiencias y propuestas para mejorar la atención y la percepción social de la salud mental en Cádiz.
Además, todas las personas que participen en las actividades recibirán un diploma acreditativo, como reconocimiento a su implicación y compromiso con la promoción de la salud mental. Las inscripciones para participar en las III Jornadas de Salud Mental se pueden hacer de forma online a través de un formulario.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR BODEGAS OSBORNE
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido patrocinado
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.