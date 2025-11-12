Las III Jornadas de Salud Mental de Cádiz se centrarán en los mayores

Cádiz celebrará la próxima semana las terceras Jornadas de Salud Mental que, organizadas por el Ayuntamiento, se centrarán en esta ocasión en el colectivo de personas mayores para tratar temas tan actuales como la soledad no deseada. El Centro de Participación Activa Vistahermosa, ubicado en la calle Medina Sidonia de la capital, acogerá estas jornadas los próximos días 18 y 19 de noviembre.

La concejala de Salud, Gloria Bazán, ha desvelado esta mañana los objetivos y el programa de estas jornadas que se enmarcan dentro del Plan Local en Salud y que contarán con la participación destacada de asociaciones ciudadanas que trabajan en Cádiz con los pacientes de salud mental y sus familias, como son Faem, Afemen, Afedu y Cruz Roja. También se implican en estas jornadas la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía. Ya el pasado 10 de octubre se celebró en Cádiz, con distintas acciones, el Día Mundial de la Salud Mundial.

La edil gaditana ha estado acompañada en la presentación de las jornadas por Virginia Martín, concejala de Igualdad y Mayor, porque precisamente hacia este último colectivo, al de las personas mayores, están enfocadas este encuentro de dos días en el que habrá charlas, talleres y distintos foros participativos. El objetivo general es seguir dando visibilidad a la importancia de cuidar la salud mental de la ciudadanía, en este caso con especial atención a los mayores y sus características más específicas, y apostar por la prevención para ofrecer a la población herramientas suficientes para hacer frente a las distintas situaciones.

Si el año pasado estas jornadas tuvieron lugar en el ECCO y duraron tres días, en este 2025 se reduce su celebración a dos intensas tardes y su sede se traslada al Centro de Participación Activa Vistahermosa, entre la barriada de la Paz y Segunda Aguada, con la intención de implicar también a los barrios en estos asuntos relacionados con la salud personal y colectiva.

Así, desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche, tanto el martes 18 como el miércoles 19, las jornadas se englobarán cada día en un tema específico. Así, el primer día se dedicarán a 'La soledad no deseada y el envejecimiento activo', mientras que la segunda jornada se centrarán en 'El cuidado emocional y la importancia de evitar la medicalización como método de prevención para la salud mental'.

Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y otros profesionales expertos en el trabajo diario con colectivos afectados por algún problema de salud mental intervendrán en estas jornadas que se cerrarán cada día con un taller práctico y que guardarán también espacio para el diálogo compartido a través de los foros programados tras las distintas intervenciones de cada día.

La participación en las jornadas es libre y gratuita, y solo precisane de una inscripción previa.