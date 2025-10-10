Blas García, director de AFEMEN: "La salud mental siempre ha estado en el vagón de cola del sistema sanitario"

La plaza del Palillero fue el escenario elegido por las asociaciones AFEMEN (Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental), FAEM (Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental) y AFEDU (Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Duales) para poner el foco sobre estas enfermedades en el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra hoy, 10 de octubre.

En un estand ubicado justo delante de la Fundación Municipal de la Mujer, se concentraron enfermos, familiares, profesionales y autoridades para alzar su voz en una jornada en la que el lema era 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'.

Blas García, director de AFEMEN Cádiz, subrayó la importancia de "atender los problemas de salud mental que aparecen cuando se dan situaciones de crisis que pueden ser muy diversas: por cuestiones medioambientales, económicas, por conflictos bélicos o por catástrofes naturales. Hablamos muchas veces del impacto que tienen estas circunstancias en los recursos materiales, pero también es verdad que hay un impacto en la salud mental que se traduce en síntomas como pueden ser el insomnio, la ansiedad e incluso depresión, que con el tiempo se pueden llegar a convertir en graves problemas de salud mental".

Por ello, desde su asociación reivindican que se pongan en marcha "los recursos necesarios para poder atender los problemas de salud mental desde distintos ámbitos. Fundamentalmente desde el sanitario, pero también desde los servicios sociales, la educación, la justicia, la participación ciudadana... Porque los problemas de salud mental deben abordarse desde una intervención multidisciplinar en la que participen trabajadores sociales, enfermeros especialistas, psiquiatras, psicólogos... Todos debemos trabajar en conjunto para poder ayudar a esas personas a recuperarse desde el punto de vista psicosocial y en su inclusión".

Blas García reconoce que desde hace unos años, sobre todo a partir del Covid, "se ha normalizado acudir a un especialista y pedir ayuda, es verdad que antes era un tabú y ahora ha cambiado. La pandemia del coronavirus puso las enfermedades mentales y la importancia de su cuidado "en primer plano", apunta el director de AFEMEN, quien añade que como consecuencia de esta pandemia se incrementaron las patalogías en la población infantil y juvenil "con ansiedad, insomnio, con preocupaciones del futuro, incluso con depresión y lo que es más grave, con intentos de suicidio, algunos consumados".

Considera Blas que este momento fue crucial para que la sociedad y "también los políticos" tomaran conciencia de la importancia del cuidado de la salud mental. "Ha sido un antes y un después. Vemos avances en la atención, avances bien intencionados y una preocupación en general por parte de la Administración, pero el atraso en la atención a la salud mental desde el punto de vista sanitario y social es histórico".

El presidente de AFEMEN cree que "esto viene desde hace muchísimos años. La salud mental siempre ha estado en el vagón de cola del sistema sanitario público. Por eso lo que pedimos a los poderes públicos es que se haga un esfuerzo real porque hay proyectos. Uno de ellos está a punto de aprobarse y es el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, con la novedad de la fusión de la atención a las adicciones y a la salud mental. Nosotros desde las asociaciones lo que pedimos es que se apruebe y se implemente lo más rápidamente posible y que vaya dotado de presupuesto".

Porque lo que realmente hace falta, además de poner estas enfermedades en primer plano, son recursos para atenderlas. "Hace falta determinación para que, de una vez por todas, los problemas de salud mental se pongan en primera línea de las necesidades de atención sanitaria y social. Las listas de espera son enormes", denunció Blas García, quien criticó además "el déficit de profesionales de la Psiquitaría y la Psicología en Andalucía, donde estamos muy por debajo de la media española y europea".

Esta falta de profesionales influye en los tratamientos que se les indican a los pacientes ya que en muchos casos "ese déficit se intenta compensar con pastillas y ese no es el camino para la recuperación. Hoy en día la realidad es que quien necesita un psicólogo se lo tiene que pagar de su bolsillo, porque son tan escasos los profesionales del sistema público que no dan abasto", concluyó el director de AFEMEN.

Apoyo institucional

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Cádiz contó con la presencia de diversas autoridades, encabezadas por el alcalde, Bruno García; la concejala de Salud, Gloria Bazán; el edil de Asuntos Sociales y Familia, Pablo Otero; los concejales del PSOE, José Ramón Ortega y Óscar Torres; y la edil de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández. García, Bazán, Torres y Fernández se sumaron a la lectura de una proclama que reivindicaba "que se impulsen planes de emergencia que contemplen las necesidades de las personas con problemas de salud mental con perspectiva de género, con enfoque multidisciplinar como parte de cualquier respuesta comunitaria. Que se pongan en marcha todo tipo de recursos y servicios de apoyo emocional y acompañamiento a las personas afectadas y se promuevan intervenciones tempranas basadas en la escucha activa y que se contemple la salud mental tras cada emergencia mapeando las necesidades, estableciendo planes de acción y evaluando el impacto en el bienestar emocional de la población. Por eso invitamos a nuestros conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades en las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año con el ánimo de visibilizar que la salud mental debe formar parte de los planes de prevención, intervención y reconstrucción de las crisis y emergencias frente a las que todas las personas somos vulnerables".