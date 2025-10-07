Cádiz llamará la atención sobre la vulnerabilidad de la salud mental

Las entidades gaditanas que trabajan por la salud mental y el Ayuntamiento de Cádiz se han unido para celebrar el próximo viernes, día 10 de octubre el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año contará con el lema: 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. Las actividades están organizadas por las asociaciones Afemen, Faem y Afedu, según se explica en una nota informativa firmada por los tres colectivos.

Dicha celebración tendrá lugar el día 10 de octubre en Cádiz, a través de diversas acciones. Así, se instalará una mesa informativa en la plaza del Palillero, de 10.00 a 13.00 horas. Dicho stand se convertirá, al mismo tiempo, en un punto de encuentro desde el que se informe y sensibilice a la ciudadanía para contribuir a la visibilización de la salud mental, así como de las carencias y dificultades existentes en la atención sanitaria y social a las personas afectadas por problemas de salud mental.

A las once de la mañana, se celebrará un acto institucional en el salón de actos de la Fundación de la Mujer, ubicado en la misma plaza, y en el que está anunciada la presencia del alcalde de la ciudad, Bruno García. Así mismo, personas con experiencia propia de AFEMEN y FAEM darán lectura a un manifiesto. En este acto participarán también otros miembros de la corporación municipal, así como representantes de otras entidades locales.

Otra acción prevista es la iluminación en el color de la salud mental en Andalucía, verde, de una fachada representativa de la ciudad. Y, para el mes de noviembre, el Ayuntamiento organizará una jornada sobre promoción de la salud mental dirigida al público en general.

El lema de este año resalta que todas las personas somos vulnerables ante crisis y emergencias que pueden afectar la salud mental, por lo que urge impulsar la prevención, fortalecer apoyos comunitarios y mejorar los servicios públicos desde una cultura de empatía y cuidado mutuo. La salud mental, base del bienestar social, se fortalece en contextos de paz y justicia, pero se deteriora ante guerras, catástrofes y desigualdad, impactando de forma especial en la infancia.

Se reclama atención psicológica especializada, solidaridad y acompañamiento a las víctimas, junto con comunidades de aprendizaje y guías para afrontar emergencias. También se proponen medidas prácticas como evitar la sobre información, expresar emociones y crear redes de apoyo, concluyendo con un llamamiento a reforzar vínculos y derechos como esencia de la salud mental y motor de recuperación.

Y, por todo ello, se hace un llamamiento a instituciones públicas, agentes sociales, profesionales y ciudadanía para aumentar los recursos destinados a la salud mental, creando una red psicosocial especializada en emergencias y promoviendo enfoques comunitarios que reduzcan vulnerabilidades.

Se pide impulsar planes de emergencia con perspectiva de género y carácter multidisciplinar, garantizar apoyos emocionales e intervenciones tempranas basadas en la escucha activa, y considerar la salud mental en cada crisis mediante diagnóstico de necesidades, planes de acción y evaluación de impacto.

Finalmente, se invita a participar en las actividades del Día Mundial de la Salud Mental 2025, para visibilizar que la salud mental debe formar parte esencial de la prevención, intervención y reconstrucción ante emergencias que afectan a toda la población.

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 33 años, y cuenta con el apoyo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo.