La II Feria de la Salud de Cádiz cambia de ubicación y de fecha

Llega la segunda edición de la Feria de Promoción de la Salud y el Bienestar de Cádiz. La cita municipal cambia de ubicación y fecha respecto a la del año pasado, cuando se celebró el 5 y el 6 de noviembre en la plaza de España, y tendrá lugar este próximo viernes, 7 de noviembre, en la plaza Erytheia de Puertatierra, situada en los antiguos Cuarteles de Varela y junto al parque Kotinousa. Talleres, juegos, mesas informativas, talleres de concienciación, música y deporte integrarán el grueso de esta jornada que organiza el Ayuntamiento de Cádiz y el distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda de la Junta de Andalucía, y que cuenta con la participación activa de los colegios oficiales de profesionales de la salud y de asociaciones y entidades de pacientes y familiares, entre otros colectivos.

Los detalles de esta iniciativa han sido presentados por Gloria Bazán, concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, y Begoña López, directora de Cuidados de Enfermería del citado distrito sanitario. También han estado presentes el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y el director médico del distrito, Juan Pedro Guerrero Ponce.

La segunda edición de la feria mantiene buena parte de la programación del pasado año, menos por ejemplo el ciclo de conferencias que en 2024 se celebraron en la Diputación Provincial, y tendrá a los escolares gaditanos como destinatarios fijos, sobre todo en el horario de la mañana, muchas sus actividades. Está previsto que alrededor de 800 escolares de sexto de Primaria y de 22 centros educativos de Cádiz acudan a la feria para participar en sus talleres y juegos y empaparse todo lo posible en lo que significa la promoción de la salud y su prevención.

La feria, que tendrá como lema 'Vivir en equilibrio es vivir mejor', contará con la participación de varias delegaciones municipales (Salud, Mujer, Medio Ambiente, Mayor, Fiestas y Seguridad) en un trabajo transversal que ha sido destacado en la presentación, e implicará también a un buen número de entidades y asociaciones relacionadas con la salud y que formarán parte tanto de talleres como de las mesas informativas o las llamadas actividades de concienciación. Será el caso de Cruz Roja, Salus Infirmorum, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Esclerosis Múltiple, Colegio Oficial de Psicólogos de Cádiz, Proyecto VidaOn, Colegio Oficial de Logopedas, Alcer, Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Afemen, la asociación Trébol de Corazones, Agadi, Asociación de Lupus, Asociación Derecho a Morir Dignamente, Madre Coraje, Asociación de Espina Bífida, Tierra de Todos y Fundación Don Bosco.

La feria de este viernes abrirá de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Una jornada, pues, repleta de actividades y abierta completamente a la ciudadanía que además de informarse sobre la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables y del bienestar físico y emocional, Los asistentes podrán realizarse diversas pruebas, como la toma de la presión arterial, electrocardiogramas o el índice de glucosa, además de `participar en demostraciones de reanimación cardiopulmonar básica y maniobras de emergencia, actividades posibles gracias a Salus Infirmorum, el Colegio de Farmacéuticos y el hospital Puerta del Mar.