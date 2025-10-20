La Iglesia de Cádiz empieza el curso con 24 seminaristas

La Iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta ha empezado el curso, como cualquier otra institución educativa y académica. Y lo hace con cifras que se alejan del pesimismo o la preocupación. En concreto, anuncian desde el Obispado que en la actualidad cursan estudios teológicos un total de 24 seminaristas. Eso sí, sólo 13 de ellos forman parte de San Bartolomé, el Seminario diocesano, ya que los otros 11 pertenecen al seminario Redemptoris Mater vinculado al Camino Neocatecumenal.

La cifra del presente curso supone que ambos seminarios incorporan a siete nuevos miembros; 5 de ellos para formarse como futuros sacerdotes de la diócesis y los otros 2 siguiendo esa vocación misionera del Redemptoris Mater.

Todo ello después de que en el último curso se hayan ordenado cinco nuevos sacerdotes, a los que se unirán próximamente otros dos diáconos que también han recibido estas ordenaciones en el último año. Tres de los nuevos sacerdotes salieron del seminario de San Bartolomé y ya están ejerciendo en sus primeros destinos (Bryan García en San José, Anthony Enitame en San Antonio y Daniel Gutiérrez en San José Artesano de San Fernando), como ocurrirá previsiblemente este año con los dos diáconos ordenados el pasado junio.

Estas cifras que presenta la diócesis en este inicio de curso deja al Seminario de San Bartolomé en la línea de la incertidumbre respecto a su futuro. Y es que conviene recordar que el Vaticano pretende que los seminarios sean centros de numerosos futuros sacerdotes, para lo que plantea la fusión de varias diócesis cuando los números sean escasos. De manera orientativa, la Conferencia Episcopal Española cifró en 15 la línea para considerar un Seminario con suficientes alumnos, que sería un número ligeramente superior a los que presenta Cádiz este año. Ya que en estas cuentas no se incluyen los seminaristas del Redemptoris Mater, en cuyo caso la diócesis estaría más que bien situada en cuanto a vocaciones sacerdotales se refiere.

Casi un millar de laicos en formación

La actividad docente y formativa del Obispado no se reduce a los dos seminarios que mantiene en funcionamiento. En los últimos años, la apuesta por impartir distintos cursos y especialidades ha ido en aumento, hasta el punto que este curso contará la diócesis con casi 1.000 laicos recibiendo formación en las distintas opciones que se plantean.

La mayor parte de los participantes de estas acciones son los cofrades, que desde hace unos años reciben una formación que el Obispado ha convertido en obligatoria para todos aquellos que vayan a pertenecer a los cargos principales de una junta de gobierno (hermano mayor, vicehermano mayor, tesorero, fiscal, secretario y mayordomo) y que consta de, al menos, dos cursos. Para esta edición se han matriculado 628 cofrades que recibirán formación en materias como Cristología, Teología Fundamental e Introducción a la Sagrada Escritura.

Por detrás de esta actividad se sitúa el curso de Liturgia que desde hace unos años también imparte el sacerdote Ángel Luis Romero, que de hecho es el delegado diocesano de Liturgia y Sacramentos. Centrado este curso en el Año Litúrgico, Ángel Luis Romero cuenta con 92 alumnos matriculados.

También tiene el Obispado un curso de formación para laicos, que este año cuenta con 48 personas matriculadas. Y por último, ofrece un curso de Arte Sacro al que asisten otros 22 laicos.

Y a todo ello se suma el Instituto de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso, en colaboración con la Universidad Eclesiástica San Dámaso y el Instituto Internacional de Teología a Distancia, que continúa con sus programas de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas, además de los títulos DECA para Secundaria, Infantil y Primaria. Otra opción que abre el Obispado y que en este curso cuenta con 139 alumnos activos.