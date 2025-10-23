El IFEF ofrece las últimas plazas para los cursos gratuitos del Centro de Capacitación Digital
Los cursos, que se desarrollarán semanalmente, contarán con 30 horas lectivas que se impartirán en el Centro de las Bóvedas de Santa Elena
Las Lanzaderas de Empleo de Cádiz consiguen la inserción laboral de 33 personas
El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), mantiene abierto el plazo de solicitudes para inscribirse en las tres últimas ediciones del itinerario formativo 'Competencias Digitales y Herramientas Informáticas Básicas. Digitalización Aplicada', una iniciativa gratuita puesta en marcha por el IFEF a través del Centro de Capacitación Digital de Cádiz, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Fondos Next Generation EU).
Con una duración total de 30 horas, esta formación tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar las competencias digitales básicas de las personas participantes.
Este itinerario se imparte en el Centro de Formación Bóvedas de Santa Elena (C/ Santa Elena, s/n, Cádiz), concentrando las 30 horas en una sola semana con un enfoque práctico y accesible, adaptado a las necesidades reales de los participantes. Se abordarán temas clave como el uso del certificado digital, la seguridad en dispositivos móviles o el trabajo colaborativo, entre otros.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cubrir las plazas disponibles, que se asignan por riguroso orden de inscripción, condicionada a la acreditación de pertenencia a los colectivos prioritarios. Los cursos se impartirán en las semanas del 27 al 31 de octubre, del 3 al 7 de noviembre y del 10 al 14 de noviembre de 2025. Las personas interesadas pueden descargar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://www.ifef.es/es/formacion/centro-de-capacitacion-digital y una vez cumplimentado, remitirlo al correo electrónico: capacitaciondigital@ifef.cadiz.es
También te puede interesar
Contenido ofrecido por Grupo SSG - Ambulancias Barbate
Contenido patrocinado
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.