El IFEF ofrece las últimas plazas para los cursos gratuitos del Centro de Capacitación Digital  

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), mantiene abierto el plazo de solicitudes para inscribirse en las tres últimas ediciones del itinerario formativo 'Competencias Digitales y Herramientas Informáticas Básicas. Digitalización Aplicada', una iniciativa gratuita puesta en marcha por el IFEF a través del Centro de Capacitación Digital de Cádiz, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Fondos Next Generation EU).

Con una duración total de 30 horas, esta formación tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar las competencias digitales básicas de las personas participantes.

Este itinerario se imparte en el Centro de Formación Bóvedas de Santa Elena (C/ Santa Elena, s/n, Cádiz), concentrando las 30 horas en una sola semana con un enfoque práctico y accesible, adaptado a las necesidades reales de los participantes. Se abordarán temas clave como el uso del certificado digital, la seguridad en dispositivos móviles o el trabajo colaborativo, entre otros.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cubrir las plazas disponibles, que se asignan por riguroso orden de inscripción, condicionada a la acreditación de pertenencia a los colectivos prioritarios. Los cursos se impartirán en las semanas del 27 al 31 de octubre, del 3 al 7 de noviembre y del 10 al 14 de noviembre de 2025. Las personas interesadas pueden descargar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://www.ifef.es/es/formacion/centro-de-capacitacion-digital y una vez cumplimentado, remitirlo al correo electrónico: capacitaciondigital@ifef.cadiz.es