Idilio musical universitario en el Falla de Cádiz

Lo que pudo vivir el público asistente al concierto lírico de la Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz tardará mucho tiempo en olvidarse. Y tampoco el rector de la UCA, presente en el palco junto a los restantes rectores de universidades andaluzas, podrá olvidarse de la satisfacción de mostrar la excelencia del proyecto musical que se ha sublimado con un presupuesto ajustado a las posibilidades de financiación de las que puede disponer. Si ya fue un acierto del curso pasado asumir la necesidad de una orquesta propia que complementase a la Coral para acometer proyectos de cierto nivel, el pasado sábado llegó un auténtico idilio con el público que fue co-protagonista de la velada arrancándose en aplausos que interrumpieron al extraordinario tenor Quintín Bueno en su ‘Una furtiva lágrima’, en su ‘Nessum Dorma’ y en ‘Donna é mobile’. La Universidad de Cádiz pudo mostrar al resto de universidades andaluzas que Cádiz sabe emplear con absoluta eficacia los euros empleados en la siempre difícil cuestión de atender tantas necesidades diferentes para retornar a la sociedad la inversión en formación.

Resulta muy difícil resumir en corto espacio todo lo positivo que sucedió en una velada lírica con un repertorio muy exigente, variado y sin facilidades para una agrupación universitaria. En esta ocasión, la orquesta dirigida por Juan Manuel Pérez Madueño fue secundada por el gran concertino Gevorg Vardanyan, el tenor Quintín Bueno y las ya ‘gaditanas adoptivas’ Lucía Millán y María Ogueta (siempre aportando su excelencia y simbiosis con el grupo).

Los recitales líricos siempre tienen la gran dificultad de conectar con el público dado que la ejecución de las piezas están fuera de su contexto dramático y por la variedad de registros, estilos y tonos de cada ópera diferente. Sin embargo, la calidad, concentración y compenetración de los solistas, orquesta y coro lograron ese éxtasis musical que en pocas ocasiones se da y que se produjo en la velada, haciendo arrancar el aplauso espontáneo de un público que captó toda la dimensión musical y lírica de las piezas interpretadas. Desde el inicio con Rossini, fue un paseo musical por los grandes compositores de ópera: Donizzetti, Verdi, Mascagni, Mozart, Puccini, Bizet, Delibes u Offenbach. Toda una exhibición apta para todos los públicos y sin atarse a lo más conocido, puesto que el programa incluía las poco programadas como ‘Les filles de Cadix’ u ‘Orphée aux enfers’.

El proyecto musical de la Coral de la UCA ha revalidado el impulso que inició con la formación de su orquesta propia y que está mimando con sus cursos de verano para mejorar y ser consecuente con su vocación universitaria de formar hacia la excelencia (promoviendo la actuación solista de algunos miembros suyos como fue la del barítono Guillermo García y al tenor Jesús Espiñeira que se exhibió con la bandurria).

Si nos vemos obligados a destacar algunos momentos, aparte de los ya mencionados, tendríamos que citar a María Ogueta con su dominio del personaje de Carmen, a Lucía Millán con ‘Las Filles de Cádix’, la maravillosa ‘Barcarolle’ en el dúo de las dos artistas citadas y, por supuesto, ‘Les voici!’ de la coral. Realmente, fueron dos horas de excelencia musical, cuidada en todos los detalles (hasta con cambios de vestuarios de Millán y Ogueta dando dinamismo a cada interpretación), sin descuidar la interpretación dramática en cada pieza y logrando transmitir la emoción de cada ópera en cada partitura interpretada.

No fue por casualidad que el público absolutamente entregado exigiese una segunda propina tras el ‘Libiamo ne ´lieti calici’ y se resistiese a abandonar el Gran Teatro Falla repleto a pesar de un fin de semana con todo tipo de actividades alternativas. Magnífico e inolvidable inicio de curso musical universitario.