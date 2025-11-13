Ideología, desinformación y desigualdad marcaron la polarización en la pandemia, según investigadores de la Universidad de Cádiz

Investigadores de la Universidad de Cádiz, adscritos al Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), han publicado en la revista Science Advances un estudio pionero que analiza en profundidad las causas de la polarización social en temas de salud durante la pandemia de COVID-19. El trabajo, liderado por la investigadora María Camacho-García, y desarrollado junto a Maribel Serrano-Macías, Esther Ortega-Martín y Javier Álvarez-Gálvez, responsable del CS2 DataLab y director del INDESS, constituye la primera revisión sistemática internacional dedicada a entender este fenómeno.

A partir del análisis integrado de 90 estudios científicos realizados en distintos países, la investigación ofrece una visión global y comparada de los mecanismos que acentuaron las divisiones sociales y políticas en torno a cuestiones sanitarias. Los autores identifican seis grandes determinantes que explican por qué la pandemia no solo provocó una crisis de salud pública, sino también una crisis de confianza y cohesión social.

Entre estos factores destacan el impacto de la ideología política y el partidismo, la expansión de la desinformación y las noticias falsas, el papel de las redes sociales y sus dinámicas algorítmicas, los niveles de confianza en las instituciones y profesionales sanitarios, la percepción del riesgo de la enfermedad y de las políticas públicas, y diversos factores socioeconómicos, como el nivel educativo, la renta o el lugar de residencia. Todos ellos interactuaron para moldear la adopción de medidas preventivas, la aceptación de vacunas o la respuesta a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El estudio pone de manifiesto que la polarización en salud no puede entenderse únicamente como un fenómeno político. Los autores muestran cómo la combinación entre brechas sociales preexistentes, desigualdades económicas, dinámicas psicológicas y la rápida difusión de contenidos engañosos en redes sociales generó un entorno en el que la desconfianza hacia la ciencia y las instituciones creció de forma notable. Esta erosión de la confianza, señalan, redujo la eficacia de las políticas públicas y profundizó las desigualdades en salud, con consecuencias que en algunos contextos llegaron a reflejarse en mayores tasas de infección y mortalidad.

Los investigadores advierten que estas divisiones pueden resultar tan perjudiciales para la sociedad como el propio virus, ya que dificultan la coordinación colectiva ante futuras emergencias sanitarias. Comprender los mecanismos que alimentan la polarización en salud se convierte así en un paso imprescindible para mejorar la comunicación pública, diseñar estrategias más inclusivas basadas en la evidencia científica y avanzar hacia una ciudadanía mejor preparada frente a la desinformación.

El trabajo también plantea implicaciones prácticas de cara a próximas crisis sanitarias. Entre ellas, destacan la necesidad de fortalecer la alfabetización digital y científica de la población, promover la colaboración entre medios de comunicación y autoridades sanitarias, y fomentar mensajes que trasciendan las divisiones ideológicas con el fin de reconstruir la confianza social.

Este estudio forma parte del proyecto NETDYNAMIC, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIN/AEI) y por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU/PRTR.