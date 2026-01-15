La I Muestra Fotográfica Popular de Cádiz selecciona 14 obras que se expondrán en primavera

La I Muestra Fotográfica Popular de la Ciudad de Cádiz impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz y Fotocolectivo 35mm Cádiz ha finalizado con un total de 14 obras seleccionadas que se expondrán en un espacio abierto para el disfrute de todo el público durante la próxima primavera.

Estas 14 obras han sido seleccionadas entre un total de 76 fotografías presentadas que cumplen con los requisitos de las bases, que especificaban que las imágenes tenían que reflejar la cultura, tradiciones, paisajes, gente, vida cotidiana o cualquier otro aspecto que refleje la esencia de la ciudad gaditana, centrando especialmente su interés en las actividades recreativas y culturales.

Las fotografías son ‘Ropa tendía’ de Miguel Román Ruiz; ‘Alameda’ de Jaime Martínez del Cerro; ‘Las Bingueras’ de Pilar Castro Conte; ‘Entre dos mundos’ de Víctor Parodi; ‘Puente de la Constitución’ de Manuel Díaz de la Herrán; ‘Genovés’ de Jaime Martínez del Cerro; ‘Perro cívico’ de Alfonso Vázquez Medina; ‘Temporal’ de Eusebio Torres Bárcena; ‘Puente entre cielo y mar’ de Paco de la Corte; ‘Anochecer en astillero’ de José Manuel Gutiérrez Bueno; ‘Juegos en familia’ de Alfonso Vázquez Medina; ‘Paseo al atardecer’ de Alfonso Vázquez Medina; y ‘Sombras en la Laja’ de Antonio Cansino Lebrero.

En una reunión mantenida por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y representantes de Fotocolectivo 35mm Cádiz este jueves en el Ayuntamiento, en las que se ha visionado las fotografías seleccionadas por el Jurado, los organizadores han trasladado su enhorabuena a los autores de las mismas y a todas las personas que han participado en este evento de carácter popular.