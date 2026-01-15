El artista gaditano Antonio San Martín debuta en la galería Benot con su exposición ‘Reencuentro’

La galería Benot de Cádiz acoge a partir de hoy, 15 de enero, la exposición ‘Reencuentro’, original del artista gaditano Antonio San Martín, un pintor de larga trayectoria artística que debuta en la sala de arte de la capital gaditana. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 15 de marzo.

Antonio San Martín Castaños (Cádiz, 1956) se traslada en 1975 a Sevilla, donde realiza estudios en la Facultad de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas. En 1980, obtiene la beca de paisaje ‘El Paular’, otorgada por el Ministerio de Cultura. Desde 1983 reside en Ceuta, donde comparte la pintura y el diseño gráfico con la labor docente como profesor titular de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta.

José Luis Gómez Barceló, correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, escribe sobre el artista: “Inmerso en el sentir San-martiniano, Antonio San Martín es uno de los artistas con mayor capacidad de trabajo y renovación que conozco. Todo ello desde el equilibrio, la elegancia y la pasión creativa que le otorgan la personalidad necesaria para que todo el que haya visto alguna de sus obras quede tan enamorado de ellas como para poder reconocerlas, en cualquier lugar y circunstancia”.

“La obra de Antonio San Martín -añade- llena nuestros espacios y nuestras vidas, nos acerca a esa paz que le acompaña como persona, y nos consolida en el subconsciente la sonrisa perenne de su rostro”.