Humanos, divinos y sabios: Un pleno sobre transparencia, cambios de parecer y ética en el Ayuntamiento de Cádiz

Cádiz/Con cierta gracia -reconociendo que conocía la frase, que no al poeta- José Macías Fernández ha recordado en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aquella aseveración del poeta británico Alexander Pope mil veces reproducida en los sobres de azucarillos, eso de que "errar es de humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios". El concejal socialista lo hacía en un contexto, la defensa de una moción sobre el edificio de Náutica, y con un fin, conjurar su anhelo de que el actual equipo de Gobierno dé marcha atrás en su plan de construcción de viviendas en el inmueble y se reconduzca hacia el uso universitario. Sin embargo, y quizás lo que no esperaba el edil del PSOE, es que su ocurrencia haya recorrido de alguna manera el espíritu de esta sesión de marzo del arco plenario donde los cambios de parecer, la transparencia y hasta la ética de los servidores públicos en el desempeño de su función han sido materia de examen de conciencia.

Cambios de parecer, como el que PSOE y AIG le achacan al Partido Popular con respecto a la lucha contra una turistificación que negó durante años; transparecia, como la que el PP le reclama a Adelante Izquierda Gaditana por la compra de ciertos autobuses en su tiempo de Gobierno y por ocultar la imputación de algunos de sus candidatos durante las pasadas elecciones; y ética, como la que el Partido Popular le recomienda al PSOE con respecto a uno de sus ediles propietario de un piso turístico ilegal y como la que AIG le demanda al equipo de Gobierno por la conveniencia, o no, del puesto que ocupa la actual concejala de Vivienda. Quien esté libre de pecado..., tirando de una no menos popular, pero sí más bíblica, frase.

Así, si la sentencia sacada a colación por Macías proporcionaba el ambiente filosófico, la moción relativa al cumplimiento del Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz expuesta por Carlos Paradas se convertía en el principio de un hilo del que salían enganchados los diferentes pañuelos de reproches entre los distintos grupos. Eso sí, nunca se perdió ni el tono de respeto, ni del buen gusto, dejando pasar hasta la siempre tentadora oportunidad de embarrar el debate desde varios frentes.

El edil de AIG quiso ser escrupuloso a nivel quirúrgico al exponer, basándose en el Reglamento Ético y en el Estatuto de Procasa, las "incompatibilidades" y el "riesgo de crear conflicto de intereses" en los que su grupo cree que incurre Ana Sanjuán al ocupar los puestos de concejala de Vivienda y presidenta de Procasa y, al tiempo, tener un 42,5% de acciones de una empresa de contrucción y el 50% de otra con su marido. Una realidad que para AIG se cristaliza como conflicto en la venta de los aprovechamientos municipales de la parcela de las Casitas Bajas a través de Procasa, "a la que, lógicamente, aspiran constructoras".

Se defendió la edil, por supuesto, negando de que exista "una operación municipal Casitas Bajas" (aunque David de la Cruz contrargumentaría minutos después con un titular de prensa) y defendiendo su "compromiso inquebrantable con las familias gaditanas" y la "equidad y ética incuestionable" con la que se rige su trabajo. Con todo, y como el Partido Popular señalaba en una enmienda de sustitución a la moción de AIG, Sanjuán sí consideraba la conveniencia de poner en marcha un Consejo de Ética y Buen Gobierno Municipal. Un ente que, como apostillaba la socialista Paula Fernández, "ya debería estar creado" puesto que el reglamento lleva más de un año aprobado.

Un reglamento y un consejo que lo defienda que es "fundamental para los 27 que estamos aquí". "Para todos". El alcalde de Cádiz se preparaba para su contrarréplica en la que salieron a colación la "compra de seis autobuses híbridos" por parte del anterior equipo de Gobierno, de la que al parecer no se tiene constancia en el Ayuntamiento y la "falta de transparencia" de Adelante Izquierda Gaditana cuando en la pasada campaña electoral de las municipales "hubiera sido interesante que los gaditanos supieran" que en sus listas se presentaban "con dos personas que estaban imputadas por prevaricación de hechos relacionados con este Ayuntamiento".

"La oposición tiene que ser transparente y ejemplar. También el PSOE", ha dirigido Bruno García que en una especie de sinécdoque en la que "un caso publicado en la prensa" hablaba en realidad de José Ramón Ortega y su piso turístico ilegal en Jerez. "Yo no voy a pedir su dimisión, eso lo tendrán que decidir en el partido socialista, que tendrá que elegir entre ser creíble o la ejemplaridad, porque la respuesta que han dado no es muy buena, es bastante sanchista... No lo sabía", ha aseverado el alcalde que tampoco se ha librado de la recriminación por parte de David de la Cruz de todas las veces que su partido, y él mismo, pidió la dimisión de cargos del anterior equipo de Gobierno.

Todas las veces, también, que en aquella etapa "negaban la gentrificación y la turistificación" ha sido otra de las reprobaciones a las que se ha tenido que enfrentar el alcalde y el resto de sus compañeros de la bancada popular durante un pleno donde la relación entre vivienda y turismo está instalada, por muchas sesiones extraordinarias que protagonice, y que volverá a ser objeto de debate y cambios de pareceres. "Con respecto a la tasa turística, ya hemos manifestado que es bueno contar con esos recursos adicionales para poder abordar los retos de sobrepobalación, se está trabajando con la Junta de Andalucía...", avanza ya José Manuel Cossi dejando entrever otro cambio de dirección con respecto a la mil veces reclamada medida por la oposición.

Cambio de parereces, transparencia, ética, ejemplaridad... Que afecta todos. Absolutamente a todos. Al menos, este jueves, se ha reconocido.