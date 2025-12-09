Huelga de médicos en Cádiz: el SAS sitúa el seguimiento provincial en un 33,93%

El 33,93% de los médicos del sistema público de salud en Cádiz ha secundado la huelga convocada a nivel nacional, desde hoy 9 de diciembre hasta el viernes día 12, en protesta por el Estatuto Marco de la profesión sanitaria que está elaborando el Gobierno central a través del Ministerio de Sanidad. Son los datos aportados esta misma mañana por el consejero de Salud de Andalucía, Antonio Sanz, que ha cifrado el seguimiento de la huelga en el conjunto de la comunidad autónoma en un 32%. El Sindicato Médico de Cádiz, sin embargo, pinta de otro color el paro, al menos en el hospital Puerta del Mar de la capital gaditana, donde ha ejercido su derecho a la huelga el 62% de los médicos.

"Los datos recogidos por el Servicio Andaluz de Salud sitúan en un 32% el seguimiento de la huelga en los centros sanitarios andaluces. Veremos cómo evoluciona la tarde y veremos cómo evolucionan los días, porque este 32% multiplicado por cuatro días pues, evidentemente, tiene una altísima repercusión, cuando la huelga en este caso es contra el gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho el consejero Sanz.

Por provincias, Antonio Sanz ha detallado también las cifras del paro de los médicos en la región: Almería (30,31), Cádiz (33,93), Córdoba (27), Granada (32,16), Huelva (35,68), Jaén (21,52), Málaga (32,33) y Sevilla (36,74).

Así las cosas, y según esta primera evaluación numérica y oficial de la jornada, Cádiz se convierte en la primera mañana de huelga en la tercera provincia andaluza con más seguimiento, superada únicamente por Sevilla, que lidera el paro, y Huelva.

Sin embargo, esta cifra del SAS contrasta con la ofrecida por el Sindicato Médico de Cádiz, que hace referencia al seguimiento de la huelga en el hsopital Puerta del Mar. Para este sindicato, convocante de la huelga en Andalucía, el 62% de los médicos del centro de la capital ha secundado el paro. El Sindicato Médico explica que en los datos del SAS "no se han quitado ni tan siquiera los servicios mínimos para dar este porcentaje".