Huelga de autobuses en Cádiz: Los trabajadores 'toman' el Ayuntamiento y logran reanudar la negociación este sábado 19 de julio

Los ánimos están muy crispados. Son ya nueve los días consecutivos de huelga indefinida que acumulan los trabajadores de la empresa que gestiona el servicio público de los autobuses urbanos de la capital gaditana y La Isla, Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA. Nueve días de salarios perdidos, que como sabe cualquiera que haya secundado un paro, suponen un importante tajo en la economía familiar. Porque si los trabajadores en huelga cobrasen el día según se les descuenta por huelga, a final de mes llevarían a casa casi el doble. Ya lo vimos recientemente en la huelga del metal. Por eso la concentración en la Plaza de San Juan de Dios con la que debía haber finalizado la manifestación que volvieron a secundar esta mañana terminó hoy viernes 18 de julio dentro del Ayuntamiento.

Casi un centenar de trabajadores, muchos acompañados de sus familiares, incluidos sus niños, se adentraron en la Casa Consistorial, de manera pacífica, pero firme y ruidosa, reclamando ser recibidos por el alcalde, Bruno García, que hace ya una semana se comprometió con el comité a mediar en el conflicto. Con el permiso a regañadientes de los vigilantes municipales, la marea tranviaria subió por la escalera principal, pasó por delante de 'España guiando a la gloria a Filipinas' y se encontró cerradas las puertas que dan acceso al Salón de Plenos, el Salón de la Junta de Gobierno Local, el Salón Isabelino y el Despacho de Alcaldía. De allí no se moverían hasta que no apareciese el alcalde. Y no dejarían de hacer ruido. Hasta que alguien fue en busca de Bruno García, que terminó haciendo acto de presencia.

"El alcalde nos ha recibido con mucha amabilidad y muy buen talante. Nos dijo que volvería a llamar a la empresa para requerirle que se vuelva a sentar con nosotros. Le hemos entregado nuestras propuetas y la que presentó la empresa en el Sercla, en la que no se recoge ninguno de nuestros puntos", relató a este periódico Manuel Prado, presidente del comité de empresa. "Le hemos explicado que él, como máximo representante de la administración contratante de este servicio público tiene que mediar; son muchos días de huelga; a la gente ya no la podemos a aguantar; son muchos padres y madres de familia que no saben si les va a llegar para comer, pagar la luz y el agua el mes que viene y que la situación es ya insostenible", agregó.

Esto sucedió en torno a las 13:30 y a las 17:00 el comité de empresa recibía una llamada de la empresa citándoles para reunirse en la sede de la compañía a las 12:00 horas de mañana sábado 19 de julio, una convocatoria que han recibido con mucha esperanza. Como gesto de buena voluntad, los trabajadores han suspendido las manifestaciones previstas para el sábado y el domingo, pero la huelga indefinida se mantiene en pie.

La propuesta que la empresa presentó a los trabajadores en el Sercla, según el comité, contempla el reconocimiento de licencias en aplicación del Estatuto de los Trabajadores que no se cumplen actualmente, pero a cambio de la eliminación de otras ya consolidadas desde hace mucho tiempo en el convenio y subidas de algunos complementos de apenas unos céntímos, además de una doble escala en antigüedad y un incremento salarial que quedaría por debajo del IPC.

Las reivindicaciones de los trabajadores, según la empresa, representan un incremento de un 30% en los costes de personal.

Entre ambas propuestas deberían llegar mañana y/o en las siguientes reuniones a un término medio asumible por las dos partes. En caso contrario, la huelga indefinida y los servicios mínimos decretados seguirán castigando a una población de alrededor de 200.000 personas, 110.000 en la capital gaditana, especialmente a quienes utilizan a diario este servicio público.

En este punto cabe recordar que su licitación saldrá a concurso en los próximos meses por primera vez en la historia y que es más que probable que concurran otras empresas del sector, algunas muy potentes y con capital internacional.