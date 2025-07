Huelga de autobuses en Cádiz: Rompen las lunas de al menos a cinco vehículos durante el fin de semana

D. C.

La huelga indefinida en los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y la mitad del servicio interurbano entre ambas localidades cumple hoy, lunes 28 de julio, 19 días de paro consecutivos, con los representantes de los trabajadores y de la empresa negociando en el Sercla un nuevo acuerdo de convenio colectivo tras el rechazo de las asambleas a un preacuerdo al que llegaron la semana pasada. Se trata de la segunda reunión que mantienen en la sede del Servicio Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía en la capital gaditana, después de la del pasado jueves 17 de julio, que después de ocho horas, terminó sin avenencia.

La reunión se está desarrollando en la sede este organismo de mediación dependiente de la Junta de Andalucía después de un fin de semana muy tenso en el que rompieron las lunas a cinco vehículos de servicios mínimos que circulaban con pasajeros, según informó un portavoz de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA.

Esta no es la primera vez que a lo largo del conflicto laboral se sabotean autobuses. Ya en el 5º día de paro fracturaron un cristal de un vehículo y lanzaron pintura sobre otro. Y en el 8º día de huelga fueron atacados otros cuatro más, tres de ellos en La Isla y uno en la capital gaditana. Tres de ellos también circulaban con pasajeros, el de Cádiz y dos de San Fernando. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales en ninguno de los once vehículos afectados.

Otro de los autobuses atacados. / D. C.

"No sabemos quiénes han sido, pero lógicamente lo hemos vuelto a denunciar ante la Policía, como ya hicimos el pasado martes, cuando rompieron la luna de un vehículo y lanzaron pintura a otro", dijo el mismo portavoz de la compañía tras la segunda serie de ataques. Desde el comité de empresa se han desvinculado totalmente de estos episodios y de cualquier otra acción violenta que coincida con sus movilizaciones. "Somos gente pacífica que luchamos de forma pacífica por nuestras reivindicaciones y cuando nos manifestamos y concentramos lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras parejas y hasta con nuestras madres", manifestó a este periódico su presidente, Manuel Prado.

Otra de los vehículos a los que les han fracturado lunas. / D. C.

Cansados ya tras casi veinte días de movilizaciones en la huelga más larga registrada nunca en los autobuses urbanos e interurbanos de Cádiz y San Fernando, los trabajadores volvieron a manifestarse esta mañana por la avenida principal de la ciudad, desde la Plaza Asdrúbal hasta la Plaza de San Juan de Dios. Mientras, los usuarios seguían sufriendo demoras de más de una hora para llegar a sus destinos y viendo pasar autobuses repletos en las horas punta. Y es que con el 50% de servicios mínimos la compañía asegura estar siendo capaz de atender el 70% de la demanda, salvo durante las tres horas y media o cuatro horas que están durando las manifestaciones por la avenida, colapsando el tráfico de toda la ciudad. En las paradas de taxi, sobre todo en la de San Juan de Dios, también se registraron largas colas en las que esta mañana predominaban los turistas con maletas.

La huelga más larga vivida en Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA fue en 2004. Los trabajadores secundaron diez días de paro, pero no consecutivos porque la movilización no fue indefinida. La más prolongada en los interurbanos se registró en Transportes Generales Comes SA, compañía perteneciente al mismo grupo. Fue en el mismo año y se extendió durante 17 días seguidos y terminó con una acampada durante 8 jornadas.