Huelga de autobuses en Cádiz: La protesta vuelve a dificultar más el tráfico y el servicio público en su segunda jornada

Cádiz/La segunda jornada de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores del servicio público de autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y de la mitad del interurbano entre las dos localidades se está desarrollando hoy, viernes 11 de julio, con un seguimiento similar por la mañana al del jueves y sin incidentes. Sin embargo, la movilización ha dificultado aún más el tráfico en la avenida principal de la ciudad, por donde volvieron a marchar en manifestación por dos de sus carriles los trabajadores, pero a un ritmo más lento que el día anterior en tanto que en esta ocasión el comité no tenía previsto ningún encuentro con ningún miembro del equipo de Gobierno ni de ningún grupo municipal. La Policía Local tuvo que volver a desviar el tráfico por calles perpendiculares y fueron muchos los ciudadanos que tuvieron que desplazarse a sus destinos a pie, en taxi o en coche particular, circunstancia que ayudó al colapso del tráfico en algunos momentos, sobre todo entre la 12:00 y las 14:00 horas

Las colas de usuarios esperando en las paradas la llegada de algunos de los autobuses de los servicios mínimos del 50% decretados por la autoridad laboral fueron aun mayores y el tiempo de demora, más largo, llegando a sobrepasar con creces la media hora en el caso de las líneas 5 y 3, por ejemplo. Y es que los usuarios están viendo pasar sin detenerse hasta dos y tres autobuses seguidos repletos de viajeros. "Igual las cuatro cabemos en un huequito entre los barriles", le dice con guasa una gaditana con rumbo a la playa a un repartidor de cerveza que descarga un pedido de un motocarro eléctrico en la parada del Fénix, en la Avenida del Puerto.

No fue hasta pasadas las 13:00 horas cuando la cabeza de la manifestación alcanzó la Plaza de San Juan de Dios, después de volver a partir de la de Asdrúbal a las 10:00 horas. Su llegada al Ayuntamiento deparó un divertida coincidencia: la salida del Consistorio con la de unos novios que acababan de casarse y que no dudaron en hacerse una foto con los trabajadores en apoyo de sus reivindicaciones.

Larga cola de usuarios en la parada de autobuses del Fénix. Las demoras fueron de más de media hora en líneas como la 5. / J. M.

Anécdotas aparte, la resolución del conflicto sigue pareciendo en este momento muy difícil, si no imposible, en tanto que el único movimiento, el único contacto, que se ha producido entre empresa y comité es para que la compañía le pida a la representación de los trabajadores autorización para sacar uno o dos autobuses urbanos más de los contemplados por los servicios mínimos en San Fernando, con el fin de reforzar el servicio público para el evento 'Camposoto bajo las estrellas', un evento multitudinario que se celebra en La Isla la tarde-noche de mañana sábado 12 de julio . Una pretensión que no están dispuestos a permitir los representantes de los trabajadores, molestos con el decreto de unos servicios mínimos del 50% que consideran excesivos. "El ambiente está muy crispado y no vamos a dejar que saquen uno dos autobuses más", aseguró a este periódico Manuel Prado, presidente del comité de empresa, con mayoría de UGT, pero también con representación de CCOO, CSIF y USO. "No sé las consecuencias que puede tener esto, pero la empresa ya está avisada de que no vamos a permitir que sobrepasen el 50% de lo estipulado, que ya es mucho", añadió

Otra preocupación que ha expresado desde el Ayuntamiento de San Fernando a la dirección de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA y a sus trabajadores es la cobertura de la Feria del Carmen y la Sal, que comenzará el próximo martes 15 de julio. De hecho, una representación del comité de empresa se desplazó en torno a las 13:30 a La Isla para reunirse tratar este asunto en el Ayuntamiento de La Isla, dijo a este periódico Manuel Prado.

"En este segunda de huelga hemos vuelto a conseguir que la secunde casi el 98% de una plantilla de unos 240 trabajadores. Por la mañana solo han ido a trabajar tres compañeros y compañeras", informó a este periódico el representante de los trabajadores. "Pedimos perdón por las molestias que están causando nuestras movilizaciones a todos los usuarios y usuarias de los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y de los interurbanos entre las dos localidades", dijo.

La empresa cifra en solo un 25% de una plantilla de 202 empleados el porcentaje de trabajadores que están secundando esta huelga indefinida que, al igual que sucedió en puertas del concierto de Jennifer López, afectará al servicio público y al tráfico en la capital gaditana esta noche, con motivo de la actuación de Marc Anthony en el festival Música de Mar, que se está celebrando en uno de los muelles del Puerto de la Bahía de Cádiz en la ciudad.