Huelga de autobuses en Cádiz: Otros cuatro vehículos saboteados en la capital y en San Fernando

Después de que las ocho horas de negociación en el Sercla se cerrasen ayer sin avenencia entre las partes, crece todavía más la tensión en el conflicto laboral de los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y en la mitad del servicio entre ambas localidades en el noveno día de huelga indefinida, que se cumple hoy viernes 18 de julio.

Anoche rompieron las lunas de cuatro vehículos, tres de ellos en La Isla y uno en la capital gaditana, según informa a este periódico un portavoz de la compañía. Tres de ellos circulaban con pasajeros, el de Cádiz y dos de San Fernando, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. "No sabemos quiénes han sido, pero lógicamente lo hemos vuelto a denunciar ante la Policía, como ya hicimos el pasado martes, cuando rompieron la luna de un vehículo y lanzaron pintura a otro", dijo la misma fuente

Los ataques se produjeron en Cádiz a la altura de los arcos de las Murallas de San Carlos, en la calle Honduras, y en La Isla, en la zona de Hornos Púnicos, Reyes Católicos y General Lobo.

Como ya hiciera el pasado martes, desde el comité de empresa se desvincularon totalmente de estos ataques y de cualquier otra acción violenta que coincida con sus movilizaciones. "Somos gente pacífica que luchamos de forma pacífica por nuestras reivindicaciones y cuando nos manifestamos y concentramos lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras parejas y hasta con nuestras madres", dijo a este periódico su presidente, Manuel Prado.

Uno de los autobuses atacados la noche del jueves al viernes en Cádiz. / D. C.

Durante la jornada de hoy los trabajadores volvieron a manifestarse por la avenida principal de la ciudad, desde la Plaza Asdúbal hasta la Plaza de San Juan de Dios. A lo largo del recorrido cientos de usuarios esperaban con resignación y a veces con desesperación en las paradas a que llegase uno de los autobuses de servicios mínimos. Hay quien ya no se arriesga a una demora de más de una hora y llegar tarde al trabajo, al hospital, a recoger a los niños de donde sea o a una cita y opta por irse andando o intentar tomar un taxi, una posibilidad altamente complicada en hora punta que también implica su cola y su tiempo de espera.

Usuarios esperando el autobús mientras la manifestación de los trabajadores del autobús urbano discurre por la avenida. / Jesús Marín

Quienes peor está sufriendo los efectos de esta huelga indefinida en la que la autoridad laboral ha decretado unos servicios mínimos del 50%, que los trabajadores consideran abusivos, son las personas con movilidad reducida, las más mayores y las que solo pueden completar su trayecto sentadas. Porque son muchos los autobuses que pasan de largo repletos o con todos los asientos ocupados. Desde el comité de empresa todos los días piden disculpas a los usuarios por las molestias, pero insisten en que el paro indefinido es el único medio que les ha quedado para reivindicar "un convenio justo, seguro y solidario" y de que se cumpla con los tiempos de descanso reglamentarios, con las licencias contempladas en el Estatuto de los Trabajadores y con una subida salarial digna.

Otro de los autobuses atacados en San Fernando. / D. C.

"Ayer el comité comenzó la reunión con la plataforma inicial de 24 puntos que ya presentaron, que suponen un coste de un 30%, y nosotros presentamos una propuesta y solo coincidimos en los cuatro años de vigor", dijo el mismo portavoz de la compañía. "Hubo un pequeño movimiento por parte de ellos y nosotros también nos movimos un poco, pero estábamos muy lejos", reconoció. Pero ¿en qué se acercaron?: "No lo sé, porque aquí se aceptará todo o no se aceptará nada, no vamos cerrando temas por separado; el acuerdo será de todo o de nada. Se trata de aproximar todos los temas y cuando están todos cercanos ir cosiendo poco a poco el acuerdo, pero para ir cosiendo tienen que estar las telas cerca".