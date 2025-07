Huelga de autobuses en Cádiz: IU exige una intervención inmediata ante el abandono institucional de un servicio público

Izquierda Unida Cádiz Ciudad advierte que “todo siempre puede ir a peor, si no se remedia” ante la huelga indefinida del servicio de autobuses urbanos e interurbanos entre Cádiz y San Fernando, que ya suma más de dos semanas de parálisis. “Lo más grave es que no se vislumbra salida alguna porque los responsables, como son en este caso, la compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA y los ayuntamientos implicados miran hacia otro lado”. Desde IU Cádiz Ciudad insisten en que “esta situación no es sólo un conflicto laboral, es un abandono institucional de un servicio público esencial, del que dependen miles de personas cada día”.

La organización subraya que “la empresa concesionaria ha demostrado ser inflexible y desleal con su plantilla. Tras el rechazo masivo del preacuerdo por parte de los trabajadores y trabajadoras, 117 votos en contra y tan solo 26 a favor, la empresa se niega a retomar las negociaciones. Ahora dice que no va a seguir negociando hasta que el comité de empresa resuelva temas internos, como es la sustitución por dimisión de uno de sus miembros”. Desde IU Cádiz ciudad insisten en que “la empresa debe asumir su responsabilidad y dar soluciones, y no parapetarse en excusas injustificadas, dejando a Cádiz sin autobuses y a los trabajadores y trabajadoras sin respuesta”.

Desde Izquierda Unida Cádiz Ciudad consideran “más grave aún el silencio cómplice de los equipos de gobierno de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando. Como titulares y responsables del servicio público, tienen el deber legal y moral de intervenir. No pueden escudarse en que ‘no es el momento’ de rescatar la concesión o esperar que el conflicto se resuelva solo o se encone. Cada día sin transporte público implica colas, retrasos, trabajadoras y trabajadores que no pueden llegar puntuales a sus puestos, personas sin alternativa de movilidad y barrios desconectados”, remarcan.

La formación afirma que “las reivindicaciones de la plantilla no son caprichos: exigen condiciones laborales dignas tras años de precariedad, desorganización, falta de personal y una flota envejecida. Reclaman lo mínimo que merece quien sostiene un servicio esencial. Mientras tanto, quienes deben garantizar ese servicio, ayuntamientos y empresa, han optado por la inacción”.

Por todo ello, desde Izquierda Unida Cádiz Ciudad subrayan: “Es momento de actuar con responsabilidad y valentía: recuperar el control público del transporte o, al menos, mediar con firmeza para resolver el conflicto. La ciudad no puede seguir secuestrada por la desidia de regidores y la avaricia de empresarios. Y porque la dignidad de las trabajadoras y trabajadores del transporte también es la dignidad de Cádiz”.

“Instamos a todos los actores implicados a dejar de mirar hacia otro lado y a asumir su responsabilidad. Cádiz y su ciudadanía merecen un transporte digno, estable y gestionado pensando en el interés general, no en el beneficio privado”, concluyen desde IU Cádiz Ciudad.