La huelga de autobuses de Cádiz continúa, pero también la negociación

La representación sindical de los trabajadores de los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y la empresa han mantenido este sábado una reunión de algo más de ocho horas que ha acabado sin acuerdo, de forma que la convocatoria de huelga indefinida se mantiene. Pese a ello, ambas partes se han comprometido a seguir negociando mañana domingo a partir de las doce horas en lo que supone un escenario distinto para este conflicto que hoy ha vivido su décimo día de paro.

La reunión de este sábado, en la sede de la empresa en el polígono exterior de la Zona Franca, comenzó a las doce de la mañana y ha acabado cerca ya de las ocho y media de la tarde. Fuentes de la empresa han señalado a este periódico que se ha producido "algún avance, pero poco para lo que se supone que debemos avanzar". Las mismas fuentes han explicado que han reiterado a los trabajadores la petición de que desconvoquen la huelga, al entender que la negociación "no está bloqueada". La empresa sigue pensando que la huelga "no tiene sentido".

Sin embargo, la representación de los trabajadores no tiene la misma percepción que la empresa. El presidente del comité, Manuel Prado, no ve avances, sino más bien "pasos para atrás". Asegura que la empresa "no atiende ninguna de las reivindicaciones", y que si en algún punto lo hace es "en detrimento de otros derechos recogidos ya en convenio". Sí se ha aumentado, pero solo "en algunos céntimos" el llamado plus de gratificación y jornadas especiales. "Apenas 42 céntimos más para el que lo haga". Prado confirma la reunión de mañana domingo: "Nosotros no desistimos".

La huelga de autobuses urbano de Cádiz, que también afecta al servicio en San Fernando en plena Feria del Carmen al ser la misma empresa la concesionaria, comenzó el pasado jueves 10 de julio en una fecha señalada en Cádiz, el concierto de Jennifer López en el estadio Nuevo Mirandilla. De carácter indefinido, desde entonces se han llevado a cabo hasta ayer diez jornadas de huelga, con unos servicios mínimos fijados en el 50% de los trayectos.

Cabe recordar que el conflicto laboral tuvo un primer episodio a finales de junio con la convocatoria de paros parciales que, sin embargo, fueron desconvocados en su día por la representación de los trabajadores con el objetivo de seguir negociando con la empresa. Pero las posturas se han mantenido muy alejadas desde entonces.

De hecho, el primer contacto entre comité y empresa se produjo el pasado jueves 17 de julio, en el octavo día de huelga indefinida, cuando ambas partes fueron citadas por el servicio público de mediación laboral, el Sercla. Ocho horas de reunión no sirvieron ese día para encontrar una solución definitiva.

Un día después, el viernes 18, los trabajadores realizaron su marcha habitual desde la plaza Asdrúbal hasta las puertas del Ayuntamiento. Pero ese día dieron un paso más y entraron en el Consistorio con la firme intención de ser recibidos por el alcalde Bruno García. Apenas unas horas después de aquella protesta, la empresa convocó a la representación de los trabajadores para la reunión, también maratoniana, de este sábado 19.