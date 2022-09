Los hoteles de Cádiz encaran septiembre confiando en las reservas de última hora

Entre el recelo y la esperanza mira a septiembre el sector hotelero de la ciudad que, según los establecimientos consultados por este periódico, observa cómo las reservas para este nuevo mes "no alcanzan a las conseguidas el pasado año en esta misma fecha". Eso sí, se sigue "confiando" en el viajero de última hora.

Antonio de María, presidente de la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca), sí se muestra "optimista" con la previsión para el verano tardío y, aunque cifra la proyección para la capital en un "77,95% de ocupación" (76,30% para el conjunto de la provincia), opina que "estos números subirán seguro" si "no se nos viene encima el único borrón negro que son las lluvias". "Si en la primera semana de septiembre tenemos lluvia, la gente no vendrá a Cádiz porque, fundamentalmente, es un destino de playa. Podemos decir esto por la experiencia de otros años. Todo depende de las lluvias, y sabemos que hace falta el agua, pero si caen a partir del 20 de septiembre pues mejor para nosotros", anhela.

De hecho, las estadísticas de Horeca revelan que septiembre del pasado año la ocupación en la capital se cerró en un 92,52% de ocupación, número que superó al del mismo mes de 2019, cuando los turistas que se alojaron en Cádiz ocuparon un 91,83% de las plazas hoteleras.

Sin embargo, en el terreno, para establecimientos hoteleros como el Hotel Spa Cádiz Plaza o el Hotel Las Cortes a día de hoy las reservas de septiembre no alcanzan al número de la mismas fecha de 2021. Noelia Martínez, que dirige el hotel beduino, "no es que sea pesimista, pero no puedo ser optimista", dice. "Ahora mismo voy cuatro puntos y medio por debajo con respecto a las reservas que tenía en esta misma fecha el año pasado. No tengo ni el 50% de ocupación en reservas para septiembre a día de hoy. Así que, barajo, que si el pasado año cerramos nosotros septiembre con un 93% de ocupación, creo que nos vamos a quedar en un ochenta y algo".

Pepa Díaz, que dirige en establecimiento de la calle San Francisco, también confirma que, con el número de reservas en la mano, se puede enfrentar a "un septiembre malo" pero tiene la "esperanza" de que "sobre la marcha vaya mejorando". "Yo es que entiendo al cliente, es que hay mucha incertidumbre todavía, la gente no hace previsiones a largo plazo, todo lo hace a corto y, de repente, no tienes nada y llega un día que te vienen 10 reservas a la vez y te plantas en el 40% de ocupación. Ahora creo yo que vamos a vivir así y nos vamos a tener que acostumbrar", se aviene.

Las principales causas de este posible "desastre de septiembre", tal y como lo califica Noelia Martínez, residen en "esta recesión" que estamos atravesando y donde "todo se ha encarecido". "Desde la cesta de la compra, al gas, la luz, los combustibles... Todo esto repercute en el cliente pero también en nosotros. cuenta. En agosto tuvimos que subir los precios porque si te enseño la factura de la luz de julio... Te digo que significa el 25% de la producción... Y así todo por el estilo. Y ahora llegará el invierno y los precios habrá que ir ajustándolos porque ya lo que nos entra son algunos grupos de empresas, de congresos... En fin, es lo que toca...", describe Martínez una situación que también comparte Díaz. "

Sin embargo, el panorama parece bien distinto en otro tipo de alojamientos en auge de la ciudad como son los apartamentos turísticos donde pronostican "un buen septiembre". Así, desde los Apartamentos Maier, Isabel Pagés comenta baraja que se van "a defender bien" este mes, "con eventos como el de la Sail GP" y con el turista que busca el siempre más despejado mes estival. Es más, la portavoz del establecimiento -con un edificio en la Viña, en la calle Artistas Petróleo y Salvaora, y otro en la calle San Juan- adelanta que "para octubre y noviembre" no es que tengan muchas reservas turísticas al uso "pero sí ya tenemos unos grupos que han contactado directamente con nosotros para estancias en otoño", dibuja desde Maier que tienen para la próxima temporada otoño-invierno "precios especiales" para "largas estancias". "

Desde el hostal y apartamentos turísticos Plaza de la Luz, en el Corralón de los Carros en la Viña, el vaticinio también es halagüeño. Así, su director, Álvaro Gómez, asegura que ya han superado el número de reservas de 2019 (que fueron mejores que las del año pasado en su establecimiento). "Si en esta misma fecha en 2019 teníamos un 74% de ocupación, a día de hoy llevamos un 78%. Así que creemos que va a ser un buen septiembre".