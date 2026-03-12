El hotel del estadio de Cádiz abrirá sus puertas este verano 2026

Cádiz estrenará este verano 2026 un nuevo establecimiento hotelero que se espera en la ciudad desde hace un par de calendarios. Y es que el hotel de cuatro estrellas que actualmente se encuentra en construcción junto a la tribuna del estadio Nuevo Mirandilla estará a pleno rendimiento a partir del próximo mes de julio.

Así, al menos, se destila de la web del grupo DeLuna Hotels que ya ha activado el servicio de reservas de habitaciones de su Gran Hotel Luna de Cádiz –así se rotula el nuevo equipamiento turístico– y que están disponibles desde el principio del mencionado mes.

De esta forma, las personas interesadas en alojarse en alguna de las 240 habitaciones del nuevo hotel del grupo granadino, el primero en la ciudad de Cádiz, ya puede realizar su reserva en las modalidades de habitación doble, habitación doble con palco (que goza de vistas al campo de fútbol), habitación cuádruple, junior suite y deluxe (con terrazas privadas) y junior suite infantil (un espacio destinado a la mayor comodidad de las familias).

Imagen del interior del establecimiento que se publicita en la web del Gran Hotel Luna de Cádiz.

Estancias que son el corazón de este proyecto que comenzó a levantar sus diez plantas (ocho sobre rasante y dos subterráneas destinadas a aparcamiento) en septiembre de 2024 con un presupuesto de 38 millones de euros. Un proyecto que se completa además con diferentes atractivos en las áreas comunes como restaurantes, spa, salones de eventos y piscinas.

De hecho, en el lobby, donde “la combinación de madera, piedra y tonos neutros crea un ambiente acogedor que invita a relajarse desde el primer instante”, según se reseña en la página del Gran Luna de Cádiz, se sitúa el GastroBar, “ideal para comenzar el día con un buen café o ponerle el broche final con un cóctel de autor en un entorno sofisticado y relajado”.

Pero también en las alturas, en la azotea, la gastronomía estará presente con un restaurante panorámico que ofrecerá “una combinación perfecta entre vistas impresionantes y platos elaborados con productos locales”, aseveran en la descripción del establecimiento que también ofrece opciones “más ligeras” como los Snack Bars situados a pie de las dos piscinas del hotel.

Imagen de la piscina exterior que se publicita en la web del Gran Hotel Luna de Cádiz.

Y es que el establecimiento cuenta con una piscina exterior, rodeada de tumbonas y zonas de descanso; otra climatizada; y una piscina infantil y ludoteca, que conforman el Kids Club de los pequeños huéspedes con el objetivo de unir el disfrute acuático con una zona de actividades interactivas supervisadas, asegurando que los niños se diviertan mientras los padres se relajan con tranquilidad.

Además, las familias que tienen entres sus miembros a animales de compañía también son bienvenidas ya que este nuevo equipamiento es un hotel pet-friendly.

La piscina climatizada, por su parte, forma parte del Spa & Wellness de estas instalaciones que también contarán con sauna, baño turco y ducha bitérmica. A su vez, se dispondrá de una selección de tratamientos de spa y masajes personalizados. Además, la rutina de cuidados se completa con un gimnasio equipado con tecnología de última generación para entrenar a cualquier nivel.

Junta a esta oferta que mira más hacia el ocio, el Gran Hotel Luna de Cádiz reserva su séptima planta para las salas de reuniones “equipadas con la última tecnología” y para una serie de espacios versátiles destinados a eventos enmarcados en “una ubicación privilegiada”. Con todo, en la página web también se advierte que si se busca un entorno “más exclusivo”, el rooftop (la azotea) es “ideal para reuniones privadas, cócteles o celebraciones con el Atlántico como telón de fondo”, ya que, recordemos, el hotel está situado a unos 200 metros de la playa Victoria, una de las mejores playas urbanas de la geografía española.