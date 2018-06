Los hosteleros del Paseo apuestan por terrazas con cortinas de cristal

El rechazo de la Asociación gaditana de peatones La Zancada a la instalación de estructuras fijas en las terrazas de bares y restaurantes en el Paseo Marítimo una vez que se peatonalice entre el Hotel Playa y Cortadura y se convierta en una zona ciclable por donde también circulen bicicletas y vehículos autorizados ha generado malestar entre los hosteleros.

El presidente de Horeca, Antonio de María, en declaraciones a este periódico, dijo no comprender estas nuevas reivindicaciones de La Zancada, que básicamente consisten en que los veladores de bares y restaurantes se peguen a fachada, que no se instalen estructuras fijas y que mesas y sillas estén al menos a dos metros del área por donde circularán bicicletas, además de coches y motos de usuarios de los garajes de la zona.

"Querían que se peatonalizase el Paseo Marítimo y se ha peatonalizado ¿Qué quieren ahora? ¿Qué es lo que proponen? -se pregunta indignado De María- No entendemos nada y mucho menos esa exigencia de que se guarden dos metros hasta el área de circulación. Porque no va a haber área de circulación. En la zona ciclable, donde los peatones tienen preferencia, bicicletas y vehículos autorizados circularán libremente a la velocidad máxima permitida. Quizá lo que quieren es un Paseo Marítimo vacío, sin actividad alguna, donde el ciudadano no pueda sentarse a tomar un café o una copa..."

Pero lo que está por decidir aún es qué formato tendrán finalmente las terrazas, una vez retiradas las viejas plataformas de madera. Los hosteleros de la zona han sido consultados sobre qué modelo les parece el más adecuado, antes de decidir cuál será el que se permita. Y por el que están apostando los hosteleros es por el de una especie de pérgolas con cortinas de cristal que procuren el menor impacto visual, pero que necesitarán de una mínima estructura metálica fija, adelantó el presidente de Horeca. "En el Paseo son imprescindibles , porque allí combate tanto el levante como el poniente", recalcó.

La Zancada pide que los veladores "no tengan en ningún caso estructuras fijas, que suponen una privatización encubierta y permanente del espacio público, limitándose a la instalación de muebles (mesas, sillas y sombrillas) que sean retirados cada noche".