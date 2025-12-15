La hostelería de Cádiz capital vive "una Navidad histórica a nivel de público"

La hostelería de Cádiz capital está de enhorabuena en estas fechas prenavideñas. Así lo confirma el presidente de la patronal Horeca, Antonio de María, quien asegura que "se cumple el dicho de que en diciembre la hostelería hace su agosto".

De María 'culpa' a la gran cantidad de público que llega cada día a la ciudad, "ya sea de la provincia o de fuera de ella", en lo que para el dirigente de Horeca es "un Navidad histórica a nivel de público". Le trasladan sus asociados que las reservas de almuerzos y cenas de empresas y de amigos y familiares "están a tope", cumpliéndose unos objetivos "que satisfacen al sector".

Estima que esta bonanza de la hostelería en este periodo festivo "se prolongará con las buenas ofertas que han hecho los hoteles para las cenas de Nochebuena y fin de año".

"Quitando los días de lluvia" hay "mucho movimiento en las calles de Cádiz y las terrazas están funcionando muy bien". Pendientes siempre del cielo, los hosteleros esperan que el buen tiempo atraiga a público al comercio, "pues quienes salen a comprar suelen tapear, almorzar o cenar".

Sostiene De María que influye positivamente la apuesta del alumbrado extraordinario del equipo de Gobierno de Bruno García. "Hay colas para entrar en Cádiz y por muchas calles es difícil pasar", destaca. Y es que, a su juicio, "ahora ya Cádiz a efectos de iluminación navideña sí es una capital".

Estas buenas sensaciones se unen a las que tiene en diciembre el sector hotelero, que en el puente de la Inmaculada registró con creces un destacado aumento de la ocupación con respecto a las previsiones, que se cifró en un 62,46 por ciento y las cifras reales llegaron al 79,42 por ciento. Fue prácticamente un 17 por ciento más de lo previsto. Al respecto, De María señala que "los datos hubieran sido aún mejores si el puente hubiese caído entre semana".