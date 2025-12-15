Campaña solidaria de recogida de dulces navideños de Cádiz Centro Comercial Abierto

La asociación Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) puso en marcha el pasado día 1 de diciembre una campaña solidaria para la recogida de alimentos navideños. La entidad quiere que la ilusión llegue a todos los hogares y que ninguna casa se quede sin disfrutar de los dulces típicos de estas fechas. Por ello, su sede de la plaza San Martín, en el barrio de El Pópulo, abrirá hasta el día 30 de diciembre sus puertas para que aquellas personas que deseen colaborar dejen allí polvorones, turrones, mazapanes, roscos de vino o cualquier otra delicia.

Todos los productos recibidos irán a parar a la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, para que las familias y personas en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de unas fiestas más dignas y especiales.

Esta es una de las acciones que lleva a cabo Cádiz Centro Comercial Abierto por Navidad, una fecha muy importante para el sector comercial de la ciudad y cuya campaña se ha denominado 'La Fábrica de la Ilusión'. El objetivo es llenar las calles de magia, experiencias y actividades pensadas para apoyar el comercio local y hacer brillar la Navidad en la ciudad.

Así, el Gran Sorteo de la Navidad de CCCA repartirá un premio de 300 euros y cuatro premios de 50 euros. Para participar hay que seguir a @cadizcentrocomercial, dar me gusta al post que anuncia esta iniciativa, mencionar a tres amigos invitándolos a participar (cada comentario con 3 personas distintas = 1 participación extra) y compartir el post en stories mencionando a @cadizcentrocomercial para una participación adicional. Los ganadores se anunciarán el día 22 coincidiendo con El Gordo de la Lotería de Navidad.

También se está desarrollando hasta el próximo 5 de enero el Concurso de Escaparates de CCCA, en el que se podrá votar por los favoritos a través de la App y además entrar en un sorteo entre todas las personas que voten para ganar 100 euros en vales que se podrán gastar en los comercios asociados.

Una acción dirigida a los pequeños es la visita de Papá Noel y su trineo de 12 metros el sábado 20 de diciembre por las calles del centro de 18:00 a 20:00 horas. El itinerario será plaza Mina, calle San José, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, calle San Francisco, calle Nueva y plaza de San Juan de Dios. Además de la visita de Papá Noel, habrá una actuación de la Escuela de Baile de Lidia Cabello, un cortejo de pequeños elfos, un pasacalles de copos de nieve con música ambiente y reparto de caramelos y regalos para los más pequeños.

Otra fecha señalada para los niños será el viernes 2 de enero con la tarde de juegos en la plaza de Candelaria, en la que habrá dos Scalextric gigantes y un circuito exterior de la plaza con vehículos a pedales. La oferta se completará con máquinas de algodón dulce y palomitas y talleres de pintacaras y dibujos.

Además, sigue en marcha la campaña de El Panel de la Ilusión, con 100 casillas sorpresa y premios instantáneos de vales de 3, 5 y 10 euros para canjear en los comercios asociados. También regalos oficiales de CCCA como libretas, tote bags y más sorpresas.

Por último, Cádiz Centro Comercial Abierto juega un número de la Lotería de Navidad que ya está disponible y es el 05568. Los puntos oficiales de venta son la oficina de Cádiz Centro Comercial Abierto (Plaza San Martín s/n); Multiópticas (C/ Sacramento, 8); peluquería Sonia Moreno (C/ Rosa, 16) y Salón Begoña (Plaza del Mentidero, 21). El precio del décimo es 22 euros.