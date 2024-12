La hostelería de Cádiz capital disfruta de buenas sensaciones antes de la Navidad

“Este año de lujo”. No se lo pensó dos veces el portavoz de la patronal hostelera y hotelera de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María. El empresario confesó que este 2024 se ha detectado un adelantamiento en las fechas para la celebración de las comidas de empresa e incluso las familiares. “Está claro que la gente quería celebrar sí o sí las fiestas y se han mostrado dispuestas adelantar los eventos a la fecha que hiciera falta con tal de obtener una reserva”. Y otra peculiaridad, según De María, es que según le indican los propios hosteleros hasta el año pasado la tradición ha sido siempre la de esperar a un viernes para verse para comer o para cenar. ”Este año, sin embargo, la clientela se ha mostrado menos exigente y le hada do igual un miércoles, que un jueves, que un viernes, con tal de no perder la posibilidad de celebrar con sus seres queridos o amistades estas fiestas que aún están por comenzar”.

Y otro dato, con el que Antonio de María ha venido a coincidir también con la gran mayoría de los hosteleros consultados por este periódico: “Se están haciendo almuerzos, incluso más que cenas porque así la gente se ve con la posibilidad de estirar el día mucho más y aprovechar para tomar la copita después de la comida”. Y sobre la falta de lugares para tomarse esa copita navideña, el portavoz de Horeca afirma que “en la ciudad, al final, hay sitio para todos. Y, es más, la gente de Cádiz sabe moverse tela de bien y siempre termina por encontrar algún rincón donde seguir con la fiesta hasta la hora que se tercie”. /J. Benítez