Hospital de Cádiz: el alcalde dice que la distribución del aprovechamiento no va a estar en el convenio

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado hoy que la distribución de las unidades de aprovechamiento derivadas de la cesión del solar de Zona Franca para la construcción del nuevo hospital de Cádiz no estarán incluidas en el convenio que deben firmar Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la propia Zona Franca, sino que formará parte de un documento independiente que será elaborado por los técnicos de cada una de las administraciones implicadas en esta operación que parece haberse desbloqueado en los últimos días.

Estas unidades de aprovechamiento, ha explicado García, están recogidas en el PGOU de la ciudad y están pensadas para financiar en parte la construcción del hospital, de ahí que, como ha señalado, se distribuyan entre las entidades responsables de levantar el nuevo complejo hospitalario. El PGOU recoge que el 10% de estas unidades de aprovechamiento deben ser para el propio Ayuntamiento, mientras que el resto, estima el alcalde, debe ser repartido.

El alcalde gaditano ha vuelto a reconocer el derecho de Zona Franca a recuperar la inversión tras ceder el suelo, aunque aclaró que no será una cesión gratis, pues plantea recuperar la inversión realizada en su día con la compra del suelo. Bruno García ha resaltado que la solución final del reparto de estas unidades de aprovechamiento será técnica y que, como se ha dicho, no se incluirá en el convenio en sí del nuevo hospital.

García se ha mostrado convencido de que esta distribución de las unidades de aprovechamiento "no será un problema y no frenará el proyecto". El regidor gaditano ha explicado que los técnicos de la Junta de Andalucía están estudiando las líneas generales para elaborar el convenio enviadas desde el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero, y que en las próximas fechas se mantendrán los, primeros contactos entre los técnicos de las distintas administraciones.