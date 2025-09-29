Honores para uno de los pioneros del despegue de la gastronomía de Cádiz

En el Día Mundial del Turismo, Cádiz se ha acordado de un referente en la hostelería, un histórico de los fogones, de los que hicieron el sofrito que ahora sustenta un sector al alza. Arsenio Cueto Arroyo (Cádiz, 1945), chef y empresario, estuvo arropado por compañeros del sector turístico, comercial y hostelero de la ciudad, amén de sus familiares y de representantes de las administraciones.

Juan Manuel Román, que fuera metre del Mesón el Duque, compañero tantos años del homenajeado, leyó una semblanza de Cueto, que "comenzó a cocinar con su abuela y ayudando al padre en la tienda". Con su trabajo "revalorizó nuestra cocina tradicional", destacando "el aprovechamiento de los productos de mercado". Para Román "con su dedicación y su talento contribuyó a que la gastronomía gaditana sea hoy un sector reconocido", además de dejar "una huella personal imborrable, creando equipos y transmitiendo valores", añadió para a continuación elogiar a un "profesional brillante, hombre cercano, trabajador y honrado".

Cueto, después de recibir el trofeo de manos del alcalde, Bruno García, recordó sus tiempo mozos llevado cafés "a los mandamases del Ayuntamiento", de su nacimiento "frente al Nazareno" donde tenía su padre un almacén (ultramarino), de sus juegos en la calle Duque y de su infancia en el colegio La Salle Mirandilla, donde profesores como Antonio Sales o los hermanos del babero le enseñaron "a querer a Cádiz". Arsenio, el del Mesón el Duque o del restaurante La Pepa, en honor de la Constitución de 1812, que comparte nombre con su mujer, que recogió su premio también en presencia de sus hijos María José, Silvia y Raúl.

La edil de Turismo y Comercio, Beatriz Gandullo, condujo un acto que sirvió para ensalzar "a las personas que trabajan para que Cádiz sea un destino único". Recordó que "recuperamos este premio después de varios años sin entregarse, gracias al impulso y el compromiso de Horeca. También gracias a la Mesa del Turismo y del Comercio".

Arsenio Cueto en la foto de familia tras el acto. / Julio González

Gandullo puso en valor las más de seis décadas de trabajo de Arsenio Cueto, "que nos ha deleitado contribuyendo a que Cádiz sea reconocida por su gastronomía", apuntando que "su familia mantiene el legado con los negocios de sus hijos". Todo ello en una Cádiz "de grandes eventos", en una ciudad "que es de las personas que las habitan y trabajan para ella. Gracias, a través de Arsenio, a todos los que hacen posible que Cádiz sea tan hospitalaria".

El alcalde también hizo mención a Horeca y a su presidente, Antonio de María, que ha trabajado por la recuperación de este premio. Bruno García expuso el interés de las administraciones por el turismo, representadas en el salón plenario, y la relevancia del sector para la ciudad. "El turismo sostenible es fundamental y está basado en las personas. Un turismo de cercanía, de mucho sacrificio, creando empleo", apostilló.

García apuntó a la evidente evolución que desde 2007, año en el que cogió las riendas de la delegación municipal de Turismo, ha vivido el sector, defendiendo que esa evolución "viene de mucho antes, de pioneros como Arsenio".

La foto de familia reunió a quienes compartieron con Arsenio Cueto vida y trabajo, en 60 años de entrega a la ciudad, ayudando a ponerla en el mapa del buen comer y en el de los destinos más agradables.