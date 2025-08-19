El homenaje a las víctimas de la Explosión de Cádiz, en su barrio

El 18 de agosto de 1947 Cádiz vivió la tremenda explosión que devastó un barrio de la ciudad, el de San Severiano, dejando a su paso 150 muertos, muchos de ellos niños y trabajadores de Astilleros, y buena parte del caserío gaditano dañado. Este lunes, con motivo del 78 aniversario de esta catástrofe que tiñió el cielo de rojo, ha tenido lugar el tradicional homenaje con la entrega de flores en el monolito dedicado a las víctimas situado en la plaza del barrio, con la asistencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, y otros ediles como el socialista Óscar Torres y David de la Cruz (AIG), entre otras autoridades y numerosos vecinos de la ciudad.

Este suceso provocado por la detonación de las minas submarinas depositadas en el Almacén nº 1 de la Base de Defensas Submarinas supuso una pérdida irremplazable, que hundió a muchas familias en un pozo del que no pudieron salir, o tardaron años en volver a la vida, junto a los 5.000 heridos. La explosión del millar de minas, que se encontraban mal protegidas en uno de los almacenes de la instalación militar, se llevó también por delante a numerosos edificios de la ciudad, viviendas, inmuebles oficiales, propiedades de la iglesia, además de dañar las infraestructuras en una zona de la ciudad que estaba, entonces, en plena urbanización. Se calcula que sufrieron daños unos 2.000 inmuebles de la ciudad.

Para recordar cómo fue todo, aparte de este acto tuvo lugar una visita guiada a la exposición que se encuentra ubicada en el castillo de Santa Catalina, así como un recorrido por los lugares de la explosión a cargo del investigador José Antonio Aparicio, que partió de la puerta del Instituto Hidrográfico de la Armada.

También se celebró un concierto de piano por Juan José Sevilla en el patio del Instituto Hidrográfico de la Armada.

El resto de la programación

Martes y miércoles 19 de agosto y 20 agosto:

12.00: visitas guiadas a la exposición ‘La explosión de 1947’ en el castillo de Santa Catalina (con un máximo de 30 personas).

Jueves, 21 agosto

20:00 horas: Conferencia a cargo del investigador José Antonio Aparicio titulada ‘La explosión y las cenizas que cubrieron Tolosa Latour’ en el patio del ECCO.

22.00: Proyección del documental ‘1947, el cielo se puso rojo’, con guión y dirección de Fernando Santiago, del Servicio de Video de la Diputación Provincial de Cádiz, Diario de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC). Cuenta con una duración de 53 minutos y será en el patio del ECCO.

