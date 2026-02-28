Homenaje a Manuel de Falla desde la poesía de autores gaditanos por el Día de Andalucía en Cádiz

La Casa de Iberoamérica acogió este viernes el homenaje al músico gaditano Manuel de Falla, a través de las obras de los poetas gaditanos Salvador Guerrero, Pilar Paz Pasamar, Julio Mariscal y Antonio Murciano. El acto ha concluido con el izado de la bandera a cargo del alcalde de Cádiz, Bruno García, y la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, Ainhoa Morillo. La escolanía de María Auxiliadora ha interpretado el himno de Andalucía.

Los actos continúan este sábado, 28 de febrero con la celebración del concierto 'Suite de tanguillos y tangos (1889-1956)' que tendrá lugar en el Palacio de Congresos a partir de las 20.00 horas y que cuenta con la colaboración de Eléctrica de Cádiz. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.