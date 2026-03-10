El Holandaluz vuelve a Cádiz con su flamenco psicodélico el sabado 14 de marzo

El guitarrista neerlandés Marnix Alexander DuCroock, artísticamente conocido como El Holandaluz, fundador de un estilo único de fusión denominado 'flamenco psicodélico' , presentará su último álbum, Clásico I, en el Espacio Cultural Fernando Quiñones de Cádiz el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 20:00 horas.

El Holandaluz ha desarrollado un nuevo enfoque musical fusionando técnicas flamencas con estructuras pop y atmósferas inspiradas en el rock psicodélico y el rock progresivo. Sus trabajos anteriores, como Psycho Body Flamenco y Sonidos Azules, consolidaron una propuesta personal llena de guitarras envolventes y percusiones intensas. Con Clásico I, que abre un doble álbum que completó con Clásico II, continúa explorando esta fusión en su gira europea, ofreciendo un directo lleno de energía y matices sorprendentes. En septiembre de 2025 salió su edición en vinilo.

Sus álbumes de estudio reflejan claramente su afición por Pink Floyd, que incorpora a sus canciones a través de paisajes sonoros al estilo de Roger Waters. Esto dio como resultado dos álbumes: Psycho Body Flamenco (2016) y Sonidos Azules (2021). Entre estos dos discos, publicó otros tres para la banda de rock The Last Wave: Final Box Of Songs (2017), On The Run (2018) y When Everything Was Magical (2020). A finales de 2023, lanzó el miniálbum In The Ocean I'd Drown For You, en colaboración con la cantante Mellin Moon.

Cartel del concierto de 'El Holandaluz' en el Espacio Cultural Fernando Quiñones de Cádiz. / D. C.

El Holandaluz actuó por primera vez en Cádiz en un escenario privilegiado como la Torre Tavira y ahora vuelve a la ciudad dentro de su actual gira por España, después de recorrer el pasado verano el norte del país y tras tocar en muchos escenarios de Alemania, Suiza, Italia, Francia y Países Bajos.

Como dato curioso que refleja su manera de entender la vida y la música hay que apuntar que el guitarrista neerlandés viaja siempre en tren con un pase de Interrail, convirtiendo el propio viaje en parte de la experiencia de la gira.

El Espacio Cultural Fernando Quiñones está en el Paseo Fernando Quiñones s/n, justo al lado de la Puerta de la Playa de La Caleta.

La apertura de puertas será a las 19:30 horas y el inicio del concierto, a las 20:00 horas.

El precio de las entradas es de 6 euros para los miembros de la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones y de 8 euros en general.

Más información y reservas, en el teléfono +34 611 700 825.