Una historia de Cádiz con explosión al fondo

Esta próxima semana llega a las librerías la novela gráfica ‘Salitre’, un cómic que cuenta la historia de una familia gaditana de la posguerra, ambientada en parte en la época de la Explosión de 1947 y cuya concepción y desarrollo hunden también sus raíces en Cádiz. Un gaditano de nacimiento, José Luis Vidal, es el responsable del guion y un gaditano de adopción, el argentino Jorge González, el dibujante de unas viñetas nacidas del empeño y la tenacidad de ambos y, también, de la exitosa campaña de mecenazgo puesta en marcha en octubre de 2020 que ha permitido que la editorial Spaceman Project publique este volumen tan gaditano.

Fue en plena pandemia cuando ambos autores, que explican los detalles a este periódico, decidieron someter su proyecto de novela gráfica a una campaña de ‘crowdfunding’ que resultó fundamental para alumbrar la publicación de esta historia: “No podría haber sido de otra manera. Jorge –cuenta Vidal– publica habitualmente en el mercado francobelga, donde tiene un status, por lo que durante los dos años, casi tres, en los que se ha trabajado necesitábamos una cobertura económica que, por desgracia, la editoriales españolas no ofrecen. Gracias al éxito de la campaña de ‘crowdfunding’ y, sobre todo a la magnífica labor de Sandro Mena, editor de Spaceman Project, ‘Salitre’ ya es una realidad”.

Una historia ambientada en aquel Cádiz de 1947 que vivió en primera persona una tragedia que siempre ha estado y estará en la memoria colectiva de la ciudad: “La explosión de Cádiz no es la protagonista del argumento, solo de una parte que remite a la anécdota que mi madre –cuenta José Luis Vidal– me ha contado infinidad de veces con todo lujo de detalles, y cómo junto a mi abuelo, vivieron ese suceso aquella aciaga noche. Nos parecía un suceso tan terrible que no podíamos, ni queríamos obviarlo”.

Pese a que aquel trágico suceso se encuentra en el fondo de la historia, el relato de ‘Salitre’ comienza antes, en 1914: “Es una historia familiar que avanza en el tiempo hasta que conocemos a la familia compuesta por Chano y Mariló, esa niña que también junto a su padre, recorrieron el casco antiguo de Cádiz, perdidos, asustados por ese cielo que se tornó rojo. Con un tono muy cotidiano, conoceremos sus vidas, sus pérdidas, ese dolor que siempre estará ahí, en el día a día. Y junto a ellos, sus tres hijos Raúl, Carli y Kiko”.

No pretende, desde luego, este cómic ser una obra histórica, aunque sus autores hayan echado mano de la historia para enmarcar el relato de personajes anónimos, inventados para la ocasión, como explican los autores: “Hay alguna que otra situación real que hemos llevado a las viñetas, pero la mayoría de éstas y, sobre todo, los personajes, son del todo ficticios. Agustín, el padre de la protagonista, Mariló, y su familia tienen el protagonismo total de la novela gráfica. Es, al fin y al cabo, una historia familiar”.

Y en los trazos dibujados por Jorge González, un argentino enamorado de la ciudad, se podrán descubrir y reconocer lugares y rincones de la capital, después de que sus autores hayan llevado a cabo un profundo trabajo de documentación.

Estamos, pues, ante una novela gráfica gaditana cien por cien que no quiere, pese a ello, convertirse exclusivamente en una obra de consumo localista: “Creo que hemos sabido capturar la idiosincrasia del gaditano, sus expresiones, situaciones comunes, el paisaje… Pero ante todo queríamos que fuera una historia que pudiera leer y disfrutar tanto un cántabro como un catalán, por ejemplo.

Tanto José Luis Vidal como Jorge González repiten sus palabras de agradecimiento a la editorial porque “ha parido un volumen con una calidad increíble, con mucha presencia física. Esperamos que todos los lectores que se acerquen a él lo disfruten”.

‘Salitre’ llega a las librerías esta semana. Con el cómic se avecina un ‘mini tour’ de presentaciones: el día 15 de junio en la Librería Laberinto de Jerez, a partir de las 19.00 horas, con la presencia de Daniel Diosdado. Al día siguiente, en la Biblioteca Provincial de Cádiz, Alberto Belmonte presentará la obra a partir de las 19.00 horas. Y el sábado 17 será el turno de Sevilla, en la trianera tienda Banana Cómics, a partir de las 11.00 horas.