Helena Revuelta gana el II Premio Nacional de Pintura Omorfia Ciudad de Cádiz

El II Premio Nacional de Pintura Omorfia Ciudad de Cádiz, que ha vuelto a generar un gran interés en el panorama artístico nacional, ha culminado en su nueva edición con la proclamación del ganador, en este caso ganadora. Esta segunda edición ha superado las expectativas, atrayendo un total de 440 inscripciones, lo que reafirma el prestigio del certamen en tan solo dos años. Tras una exhaustiva selección realizada por un jurado compuesto por Antonio Vela, Cecilio Chaves, Celia Burgos, Belén González, Paco Mármol, Ramón de la Rosa y Olga Tey, la obra 'Let me be by the moon' de la artista Helena Revuelta ha sido distinguida como la ganadora. Esta decisión destaca entre una selección de obras que reflejan la diversidad y calidad del arte contemporáneo en España.

La ceremonia de entrega del premio se celebró el pasado viernes en la galería gaditana, en un evento que promete consolidarse como un referente cultural en la ciudad. Además, esa misma tarde tuvo lugar la inauguración de la esperada exposición 'Expocolect II Premio de Pintura'. Las 12 obras finalistas, incluida la ganadora, más la de un artista invitado, están expuestas en la galería de arte Omorfia Art Gallery durante aproximadamente un mes y medio. Esta exposición no solo celebra la obra del ganador, sino que también ofrece una plataforma para apreciar el talento y la creatividad de los artistas finalistas, destacando la riqueza y pluralidad del arte contemporáneo.