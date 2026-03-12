La heladería La Cremería abre la temporada este jueves con una degustación solidaria

El equipo de la Cremería Gelato Italiano, celebrando uno de sus premios, en una imagen de archivo.

La heladería italina La Cremería, situada en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos, abre este jueves 12 de marzo una nueva temporada de helados para ofrecer sus exquisitos y premiados productos a su clientela. Lo hace con una degustación solidaria de helados con la que se dará la bienvenida al buen tiempo y a la primavera que ya se está acercando.

Así, las personas que acudan a este establecimiento podrán adquirir un helado al precio solidario de dos euros. Todo lo recaudado se donará a la investigación de enfermedades raras en niños y niñas.

De esta forma, se dará apoyo a la línea de investigación CO1: INMOX (Inflamación, Nutrición, Metabolismo y Estrés Oxidativo) del INiBICA. Al frente de este grupo se encuentra el investigador Alfonso Lechuga.

Desde esta reconocida heladería, tal y como se señala en sus redes sociales, se pretende tener "una tarde para disfrutar, compartir y, sobre todo, ayudar a avanzar en la investigación de enfermedades raras". Por ello, y gracias a que "cada pequeño gesto suma", desde el establecimiento esperan a sus clientes para "brindar por una causa solidaria".

El horario en el que se desarrollará esta iniciativa solidaria será de 17 horas a 20 horas.

La Cremería es una de las heladerías mejor valoradas a nivel internacional a tenor de los premios que ha recibido en los últimos años. Así, el pasado año participará en la final del Gelato Festival World Masters 2026 representando a España. Este evento tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en Las Vegas. En él, Carlo Guerriero presentará su creación 'Sherrymisú al cubo', un helado de tiramisú con vino Amontillado de Jerez y cremoso Mascarpone.

Anteriormente, ya ha obtenido premios en este afamado certamen que elige al mejor helado del mundo. Así, en 2021 fue subcampeón con su 'Oloroso Cremoso', un helado aromatizado con un palo cortado de González Byass. Por su parte, en la última edición celebrada en 2024 consiguió el séptimo puesto.