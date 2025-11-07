Carlo Guerreiro, de la Cremería de Cádiz, ya es de los mejores heladeros del mundo al llegar a la final del Gelato Festival World Masters

Carlo Guerreiro, que regenta en Cádiz la heladería La Cremería, ha vuelto a lograr un nuevo éxito internacional al acceder a la final mundial del Gelato Festival World Masters. Guerreiro, junto con otros dos seleccionados españoles, representarán a España tras haber superado la semifinal española del certamen y que se celebró los pasados 30 y 31 de octubre en la sede de la Carpigiani Gelato University en Bolonia, Italia.

En esta fase, Guerreiro, que fue el primer clasificado, resultó seleccionado gracias a su propuesta 'Sherrymisú al cubo', un helado de tiramisú revisitado con vino Amontillado de Jerez y cremoso mascarpone. Acompañarán en la final al italiano afincado en Cádiz desde hace 20 años, Alfredo José Marrero Páez, de Menester en Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), con 'Origen Cacao', un helado elaborado con chocolate en diferentes texturas; y Bernardo Vicente Schenoni Siberta, de Deleite Heladería Artesanal en Madrid, con 'Capricho Persa', un helado infusionado con azafrán y cardamomo con especias persas, frutos secos y agua de rosas.

Trayectoria internacional de premios de La Cremería y Carlo Guerreiro

No es la primera vez que Carlo consigue un premio en este certamen, el más importante del mundo, y en el que toman parte los mejores establecimientos repartidos por más de 50 países. Ya su 'Oloroso Cremoso', un helado aromatizado con un palo cortado de González Byass, obtuvo los parabienes de los jueces en 2021, cuando se proclamó subcampeón del mundo. Y en 2024 volvió a colocar a su heladería de Cádiz, La Cremeria Gelato Italiano, entre las mejores del mundo, con un séptimo puesto entre 8.000 participantes de los cinco continentes de los que sólo se clasificaron 150 y nada más que otro de España.

Carlo Guerriero, un ingeniero químico reconvertido en heladero en 2011 en la ciudad a la que llegó desde Italia para completar sus estudios, no para de investigar y en los últimos meses se le ha podido ver presentando algunas de sus creaciones con la Universidad de Cádiz.

Dónde está La Cremería Gelato Italiano en Cádiz

La heladería que regenta Carlo, una de las mejores a nivel internacional, está situada en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos, número 6.

En Tripadvisor sus reseñas le llevan a ser puntuada como ‘Excelente’. Quienes han probado sus helados no dudan en describir esta experiencia: "Pequeña heladería con cola de gente siempre, variedad de helados, tanto vanguardistas como clásicos sin gluten o veganos. La textura, cremosidad y sabor son de los mejores que he probado en mi vida. Sin duda, la calidad, profesionalidad e ingredientes son de mucho nivel".

Otros usuarios destacan de sus helados: "Cremosidad total y una gran variedad de sabores". En cuanto a sus favoritos, es difícil decantarse por solo uno de ellos, aunque entre los más repetidos son la tarta de San Marcos, cremoso al Oloroso, Cheesecake Payoyo y Ferrero Rocher, entre otros.