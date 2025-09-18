¿Por qué hay que hacer un nuevo hospital en Cádiz? La crítica del PSOE al Puerta del Mar

Ha realizado este jueves la viceportavoz del grupo parlamentario andaluz socialista, Ángeles Férriz, una defensa feroz de la necesidad de construir un nuevo hospital en Cádiz. Delante del Puerta del Mar, ha asegurado que si el Partido Socialista "estamos poniendo todo lo necesario para que ese hospital sea real es precisamente por la situación infernal que están pasando los gaditanos".

"Yo no le voy a descubrir nada a los vecinos y vecinas de esta provincia sobre este hospital", ha indicado Férriz, que ha enumerado un amplio listado de problemas y deficiencias del hospital. "Es una indecencia jamás vista, un hospital que no tiene espacio, que tiene problemas de estructura, que tiene problemas funcionales, un hospital que soporta una sobrecarga espectacular, donde no se puede prestar una asistencia sanitaria mínima".

"Venimos del verano, donde se triplica la población esta ciudad y en vez de aumentar los profesionales sanitarios lo que han hecho es recortar los contratos de los profesionales sanitarios, con las urgencias completamente colapsadas, con enfermos hacinados en los pasillos y con cuatro días para que te den una cama. En este hospital hemos visto de todo", ha trasladado la responsable socialista, que ha seguido el grave listado hablando de los paritorios "con más de 50 años que ponen en riesgo la salud de las embarazadas y de sus hijos". "Por ver en este hospital, hemos visto ratas en los sótanos, cucarachas y hasta hongos en los quirófanos", ha añadido.

Dicho esto, ha revelado también la gravedad de situaciones que se están dando en la provincia, porque considera "indignante que estos señores del Partido Popular vendieran una unidad de Ictus en el hospital de Jerez y la hayan desmantelado completamente y los enfermos tengan que venir aquí", como ve también indignante "que en el hospital de San Fernando haya ocho quirófanos y estén cerrados y se tengan que venir aquí". "Es indignante e intolerable que los enfermos de cáncer de Algeciras tengan que venir a darse la quimioterapia a cien kilómetros, aquí, teniendo la posibilidad de hacerlo allí porque han cerrado la parte donde pueden darse esa prueba diagnóstica".

"Esto es lo que está pasando en este hospital con unos profesionales completamente saturados, exhaustos, que no pueden más, que llevan años denunciando la situación", ha finalizado Férriz, que en base a todo ello considera "que no faltan argumentos para que la Junta de Andalucía hubiera puesto encima de la mesa todas las facilidades para construir el nuevo hospital".

Un problema extendido en Andalucía

Todo esto que ha denunciado Férriz no se limita al Puerta del Mar de Cádiz, sino que evidencia "un desmantelamiento progresivo de la Sanidad pública absolutamente en toda Andalucía". "Se está llevando a cabo un recorte claro de la sanidad pública con una ruta clara y a conciencia. Es decir, esto no es una mala gestión. Juan Manuel Moreno tiene claro que quiere recortar, maltratar a la sanidad pública para luego cerrar contratos millonarios con sus amigos de las empresas privadas", ha denunciado el secretario de Organización del PSOE en la provincia, Juan Cornejo.