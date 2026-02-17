En este artículo hacemos un recorrido sobre la biografía de Hans Josef Artz, un alemán que se hizo gaditano por amor, amante de la cultura, la música, la pintura y la fotografía . El protagonista de este artículo nació el 27 de diciembre de 1940 en la ciudad alemana de Eschweiler, situada en el distrito de Aquisgrán. A los 14 años abandonó los estudios por necesidades de la familia e inició su actividad profesional en una oficina que dirigía una empresa de mecánica de precisión. Tras unos años en la empresa, en 1958 obtiene un diploma que acredita la experiencia adquirida durante esos años en dicha empresa.

En 1960 cumplió con el servicio militar, donde aprendió español, y en 1961 hizo su primer viaje a España, a Tossa del Mar. Posteriormente, en 1964, con una familia que conoció en Barcelona en su primer viaje, volvió y fueron a Ibiza. En el año 1966 volvería de viaje a Ibiza, donde esta vez conocería a la gaditana Obdulia Gudín, quien se encontraban visitando a su hermana.

Empieza con Obdulia una relación epistolar hasta que viene a Cádiz por primera vez el 28 de diciembre de 1966. Tras conocer a la familia, se encarga un traje en la sastrería Merchán y se casa con el amor de su vida el 10 de enero de 1967 en la iglesia del Carmen.

Una vez casado, el matrimonio se traslada a Eschweiler y allí tuvo a sus dos hijos. En 1968 realizó un curso para programación de IBM, incorporándose en 1969 en una empresa de papel heliográfico en Düren, donde desarrolló su actividad profesional hasta 1999.

Durante su etapa profesional, realizó un trabajo para la universidad creando una patente con un programa de contabilidad. En 1971-72 estuvo trabajando en Madrid para la misma empresa, que tenía también una fábrica de papel heliográfico en Burgos. Allí conocería a mucha gente relacionada con el mundo del toro y del flamenco, otra de su pasiones.

Hans con su mujer Obdulia Gudín en una foto tomada en Eschweiler en 1967. / Colección familiar

Todas sus vacaciones de verano las pasaría en Cádiz con la familia de su mujer. Y en 1987, tras residir un periodo corto de formación en Japón, presentaría en la feria de Hannover el sistema de disco óptico a nivel mundial.

Tras su jubilación, en 1999, adquirió una casa en Cádiz, donde pasa la mitad del año. Aquí se integra en la vida cultural de Cádiz y se involucrará en el Ateneo, llegando a ser adjunto al presidente de la institución. Es un asiduo a la tertulia de finales de los noventa del siglo pasado del Casino Militar, con Rafael Ponce, Rafael Patero y José Pettenghi Estrada.

Su mujer, Obdulia Gudín, falleció el 6 de julio de 2015. En la actualidad disfruta de la ciudad, donde dedica su tiempo a la pintura, fotografía, lectura y música.

Agradecimiento a Hans Josef Artz por su colaboración y fotos.