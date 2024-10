“Siempre había tenido en la cabeza escribir una obra de ciencia-ficción”

Cádiz/El escritor gaditano Miguel Ángel García Argüez presenta este miércoles su nueva novela, ‘3XTR4ÑØ’, que ha sido editada por Libros de la Herida. El encuentro, en el que estará acompañado por el escritor Manuel Ruiz Torres y el poeta y editor José María Gómez Valero, tendrá lugar a las siete de la tarde en el ciclo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory dedicado a la novela.

García Argüez da un importante volantazo en su trayectoria con una historia de ciencia-ficción, un género que siempre le ha apasionado. “Desde chaval me gustaron estas novelas, luego, de adolescente, también las de terror, los cómics… Siempre había tenido la idea de escribir algo que se encuadrara en el género. Había hecho algunas pequeñas incursiones, algún relato, pero meterme en una novela nunca, porque es algo en lo que hay que trabajar años. Pensaba que no iba a poder hacerlo nunca, porque tenía cosas en las que invertir mejor mi tiempo, literariamente hablando; pero llegó la pandemia, en la que todos tuvimos tiempo de hacer aquello que no hacíamos habitualmente, y me puse a escribir esta historia, más como divertimento, más por el placer de escribir, que pensando en hacer una novela. Pero fue creciendo y me encantó. Y aquí estamos”, resume.

Reconoce Argüez que el proceso creativo le ha llevado bastante tiempo. “Así es, y también desde que se termina hasta que sale publicada. La gente de la editorial Libros de la Herida, a la que conozco porque he trabajado con ellos, me ofrecieron la posibilidad de editarla, y yo, encantado. Es gente seria y firmé con ellos”.

Al preguntarle si les sorprendió leer el manuscrito afirma que “sí, indudablemente, porque no estaban acostumbrados a este registro en mí. Me conocen bien como autor. Cualquiera que haya leído alguna de mis obras anteriores pensará:¿cómo he podido dar este giro y pasar del realismo sucio de ‘Aguaviento’ a este rollo postapocalíptico? Pero ya digo, empezó siendo un divertimento y al final ha quedado una novela muy chula. Con sus cargas de profundidad y su rollo alegórico”.

Y Adán y Eva, un hombre y una mujer, porque igual todo se resume en eso, en un mundo devastado. “Todo parte de una escena que tengo en mi cabeza hace mucho tiempo, que es con la que arranca el libro. Un hombre y una mujer atravesando un desierto en un coche. Por ahí fui tirando del hilo”.

Adán y Eva, el último hombre y la mujer última que quedan con vida sobre la Tierra, vagan en coche por un mundo arrasado a causa de un súbito apocalipsis que ninguno de los dos logra explicarse con claridad. “Se les aparece un ángel que les dice que tienen que buscar el edén, como un antigénesis, y a partir de ahí fui imaginando cosas hasta construir la novela”, comenta el autor.

Sobrecogidos por tal aparición y guiándose por las difusas señas que el ángel les transmite, Adán y Eva recorren carreteras vacías, ciudades muertas y campos calcinados rumbo al sur, porque el Edén, como no podía ser de otra manera, se encuentra en algún lugar de la provincia de Cádiz.

García Argüez fue un gran lector desde muy pequeño. “Devoraba las novelas de Julio Verne; luego, ya en la adolescencia, leí todo de Stephen King, y después a Bradbury, que me encantaba. Quisiera pensar que el aliento poético de Bradbury está presente en esta novela, esa forma poética que tiene de mirar la fantasía, que es inigualable, es un maestro. He intentado, salvando las distancias por supuesto, que eso esté presente en el libro”.

Preguntamos si seguirá por esta nueva senda que se abre ante sí o volverá sobre sus pasos. “Me gustaría recuperar la novela que tenía en mente y que estoy empezando a escribir. Una obra que ocurre en Cádiz y que se quedó parada porque esta ocupó su lugar”.

Le comentamos que quizá le vendría bien escribir un western ambientado en alguna comarca de Cádiz. “Pues también de chaval leí mucho las novelitas de Marcial Lafuente Estefanía, esa seria B de los 70 y principios de los 80. Yo heredé muchos libros de mi abuelo, y eso me marcó. De hecho, esta es una novela de clichés, de género... quiero pensar que están matizados, estilizados, pero es una novela que tiene todos los elementos del género”, advierte.

Pero ‘3XTR4ÑØ’ no es solo una surreal y subyugadora novela de intriga y ciencia-ficción, sino que, con su singular alegoría, nos plantea una turbadora reflexión sobre la memoria, la identidad y los misterios de la condición humana. Literatura con la que gozar, estremecerse y cuestionar nuestra percepción de la realidad.