Guerra en Irán: Anda Ake, propietaria de la heladería Pazza Mina, atrapada en Tailandia sin poder volar a Cádiz

Anda Ake es la propietaria de la heladería Pazza Mina. El negocio, ubicado en la plaza del mismo nombre de Cádiz, es uno de los puntos de referencia de gaditanos y turistas cada vez que comienza la temporada, normalmente a mediados del mes de marzo. Este año el objetivo de Anda es abrir el día 21, aunque en esta ocasión no va a depender de ella. Anda se encuentra en Tailandia, con vuelo de regreso a España previsto para el día 9 de marzo, pero sin saber si realmente podrá volver en esa fecha por culpa del conflicto bélico en Oriente Próximo.

La letona-española, que lleva años residiendo en la capital gaditana, estaba de vacaciones en Indonesia, país que estuvo recorriendo durante dos meses, para luego viajar a Singapur, Malasia y finalmente recalar en Tailandia, donde iba a coger su vuelo. El día 28 de febrero tenía programada la salida desde la capital, Bangkok, la misma jornada en la que comenzaron los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

Cuando estaba en el aeropuerto, se informó a los viajeros que todos los vuelos se habían cancelado, porque la mayoría hacía escala en algún país clave en el conflicto. De momento Anda se queda en una localidad cercana a Bangkok y en Tailandia estará, en principio, hasta el lunes 9 de marzo.

"He conseguido un billete de Singapur, a donde tengo que desplazarme desde Bangkok, a Londres, y de la capital inglesa volaré a Sevilla, si no pierdo la conexión. Es la única fecha económica que vi. El vuelo sale por unos 1.000 euros, pero he llegado a ver billetes a París por 9.000 euros". Y es que el conflicto ha provocado que vuelos que antes costaban unos 500 euros, ahora salgan al mercado por 2.000 o 3.000 euros, como mínimo. "El mismo vuelo que cogí yo, a los pocos minutos ya costaba el doble o el triple", explica Anda.

No obstante, la empresaria es optimista y no tiene problema en "alargar una semana más mi viaje. A pesar de todo lo que está pasando, me siento muy afortunada de poder hacer este viaje. Hay mucha gente atrapada de verdad que no puede volver a casa o no puede huir de las zonas de conflicto y eso sí que es un drama", reflexiona.