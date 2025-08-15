El Grupo Scout 188 Baden Powell celebra hoy su 55 aniversario como escuela de ciudadanía en Cádiz

Desde 1970, miles de niños y niñas y jóvenes de ambos sexos de Cádiz han convivido y se han educado en igualdad como ciudadanos en el Grupo Scout 188 Baden Powell de Cádiz, que hoy, 15 de agosto de 2025, cumple nada menos que 55 años de vida. Desde hace mucho tiempo tienen su local en la calle San Juan, junto a la Catedral, una zona de la ciudad con la que están especialmente implicados. Son los de las inconfundibles pañoletas verdes con ribete blanco.

Bajo las siglas de ASDE (Asociación de Scouts de España, la organización escultista abierta y aconfesional más antigua del país), el Grupo 188 lleva medio siglo y un lustro funcionando de manera ininterrumpida como una auténtica escuela de ciudadanía, la definición más sencilla y certera del Escultismo. Un método educativo que pretende formar personas libres, críticas y comprometidas que colaboren en dejar el mundo mejor de como se lo encontraron. Mediante la convivencia de niños y niñas y jóvenes organizados por edades en pequeños grupos; la educación por la acción; el contacto con la naturaleza y el libre compromiso con unos valores éticos y democráticos,

El acto de celebración de este 55 aniversario será esta noche en el Castillo de Santa Catalina a partir de las 20:00 horas con un encuentro de convivencia en el que se proyectará en primicia un documental sobre la larga trayectoria del grupo y que terminará con una fiesta.